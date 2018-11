von Friedrich W. Strub

Das Seeum in Bodman stand am Sonntag ganz im Zeichen der Blasmusik. Ab dem frühen Nachmittag bis in die vorgerückten Abendstunden hinein bekam das interessierte Publikum Musik vom Feinsten serviert. Als der Tag noch den Veranstaltungssaal erhellte, zeigten die Nachwuchsmusiker, welche Fortschritte sie in ihrer bisherigen Ausbildung gemacht haben, während am zeitigen Abend das Musik- Festival mit dem Jahreskonzert der Musikkapelle seinen absoluten Höhepunkt erreichte. Sowohl für die Musiker als auch für die vielen Zuhörer war es ein erlebnisreicher Tag. Dirigent Lars F Pohle, in letzter Zeit gesundheitlich ziemlich gebeutelt, hatte trotz dieses Handicaps mit der Kapelle ein Konzert vorbereitet, das inhaltlich an die Akteure hohe Anforderungen stellte.

Er konnte dies aufgrund der beachtlichen Leistungsstärke, welche die Kapelle in den jüngsten Auftritten verriet, bedenkenlos wagen. Und das völlig zurecht, wie sich im Verlauf des Konzertabends herausstellen sollte. Der Musikalische Leiter hatte den einen oder anderen jüngeren Komponisten im Programm, der bisher in Bodman kaum zu hören war und den zu spielen dem Ensemble einiges an musikalischem Einfühlungsvermögen und technischem Können verlangte. Als Moderatoren fungierten Fabian Grabowski und Felix Blessing, die diesen Auftrag glänzend zu meistern verstanden.

Werke von Menno Bosgra und Peter Leitner

Das Konzert wurde von "Blubberbläsern" mit "Amparito Rocca" und "Music from Frozan" unter Leitung von Andreas Maurer eingeleitet, ehe das Konzert der Großen mit "Majestic Solemnity", einem Werk aus der Feder von Menno Bosgra eröffnet wurde. Dann machte das Publikum Bekanntschaft mit dem erst 32 Jahre alten Komponisten, Trompeter und Sänger der Kärntner Erfolgsformation "Egerländer", Peter Leitner. Unter dem Motto "Der Blasmusik-Schlager" vereinen die Musiker böhmische Blasmusik auf hohem Niveau mir moderner Big-Band-Musik. Zum Repertoire gehören zahlreiche Eigenkompositionen von Peter Leitner, so auch "My Dream" (Mein Traum). Ralf Kraus, Bodmans "Supermusikant", verzauberte die Zuhörer mit den traumhaften Klängen dieser Komposition.

Der US-amerikanische Komponist deutscher Abstammung Steven Reineke schrieb "Sedona" als jüngstes Werk. Diese Komposition zeichnet sich durch sauberes Kompositionshandwerk, Einfallsreichtum und äußerst geschickte Instrumentation aus. Sedona ist eine Stadt in Arizona, bekannt durch seine roten Felsen, die bei Sonnenaufgang glühen. Diesem Naturschauspiel gab der Komponist in verschiedenen musikalischen Variationen und Tempi einen eindrücklichen Rahmen.

Musik auch aus Irland und Österreich

Ronan Hardiman ist ein irischer Komponist, der vor allem für seine Musik zu den Tanz-Shows von "Lord of ther Dance" bekannt wurde. Diese wurde von der Kapelle meisterhaft zur Gehör gebracht. Zweifelsfrei waren die 1980er ein Jahrzehnt hochkarätiger Musik. "Im Weissen Rössl" wiederum ist ein bekanntes Werk von Ralph Benatzky (1884-1957). Schauplatz des Singspiels ist das Hotel "Weisses Rössl" am Wolfgangsee im österreichischen Salzkammergut. Das neue Arrangement von Stefan Schwalgin enthält die beliebtesten Lieder aus dem Singspiel. Dirigent Lars F. Pohle und die Musikkapelle nahmen die Zuhörer mit zu diesem Wolfgangsee, um ein farbenfrohes Potpourri aus bekannten Melodien aus dem "Weissen Rössl" zu hören. Damit endete auch das mit stürmischem Beifall gefeierte Jahreskonzert. Die Kapelle durfte die Bühne nicht ohne die vom Publikum vehement geforderten Zugaben verlassen.

Musikkapelle Bodman Der Nachweis der Gründung der Musikkapelle Bodman im Jahre 1710 ergibt sich aus einem Auszug der Kirchenbücher mit dem Datum 30. Juli 1710. Dort findet sich ein Vermerk über "die besondere Fortpflanzung der so löblichen von deren Voreltern eingeführten Musik" im Zusammenhang mit der Trauung des Freiherrn Johann Adam von Bodman mit Maria Anna Ehrentrudis, Gräfin von Kageenek. Es ist aufgrund dieser Aufzeichnung davon auszugehen, dass die Geschichte der Musik in Bodman noch um einiges weiter zurückreicht. Da dieser Zeitpunkt jedoch die erste schriftliche Erwähnung darstellt, wurde das Jahr 1710 als Gründungsjahr herangezogen. Die Musikkapelle Bodman dürfte wohl eine der ältesten Kapellen ihrer Art in ganz Deutschland sein. (fws)

