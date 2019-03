Die 67. Hauptversammlung des TSV Bodman hatte es in sich: 33 Absolventen des Jugendsportabzeichens wurden geehrt, dazu noch fünf Erwachsene, die zum wiederholten Mal ihre Leistungen nachweisen konnten. Außerdem wurden 21 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Udo Karwath wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt.

Kassenführung einstimmig entlastet

Schriftführerin Manuela Leiz sprach über die Veranstaltungen und Feste des letzten Jahres und hob besonders das sehr erfolgreiche Strandfest mit der Schlagerband Papis Pumpels hervor. Diese Veranstaltung trug in erster Linie zu dem guten Kassenstand bei, über den Kassenführerin Bärbel Beirer berichtete. Ihr wurde von Kassenprüfer Reinhard Gasser eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Daraufhin erfolgte ihre Entlastung einstimmig.

Die Abteilungsleiterin Gymnastik/Turnen, Barbara Bentele, deren Abteilung derzeit fünf Kinder- und acht Erwachsenengruppen umfasst, wies eindringlich darauf hin, dass für das Kinderturnen dringend Übungsleiter oder Übungsleiterinnen gesucht werden.

Sieben Leichtathletik-Einzelbezirksmeister

Carolyn Häberle, Abteilungsleiterin Handball, berichtete ausführlich über den Stand der einzelnen Mannschaften, und Kurt Schmidt, Abteilungsleiter Leichtathletik, referierte über die einzelnen Wettkämpfe. Voller Stolz gab er bekannt, dass es unter seinen Schützlingen sieben Einzelbezirksmeister, drei Mannschafts-Bezirksmeister sowie drei Regionalmeister gab. "Direkt nach den Osterferien beginnen wir wieder mit dem Training und der Abnahme des Sportabzeichens. Auf unserer Leichtathletik-Anlage können Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Donnerstag ab 17 Uhr die einzelnen Disziplinen trainieren", erklärte Kurt Schmidt. Bis zum Ende der Sommerzeit gibt es die Chance, die notwendigen Leistungen für das begehrte Abzeichen nachzuweisen.

Nach dem positiven Stimmungsbild dankte Sonja Hildebrand als stellvertretende Bürgermeisterin dem Verein für seine Leistung im Bereich der Jugend und der Gesellschaft in Bodman-Ludwigshafen. Sie bat die versammelten Mitglieder um die Entlastung des Vorstandsteams. Diese erfolgte einstimmig. Neben dem Vorsitzenden Udo Karwarth wurde der Beirat Jugend Joachim Hölzle wiedergewählt. Barbara Beirer stand nach 19 Jahren nicht mehr als Kassenführerin zur Verfügung. Sie wurde mit viel Lob für Ihre jahrelange große Leistung verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Daniela Zeininger..Als Kassenprüfer fungieren Reinhard Gasser und Ralph Bäurer.

Auch 2019 wieder ein Strandfest

Udo Karwath sagte in seiner Vorschau, die gelungenen Veranstaltungen der letzten Jahre würden selbstverständlich in diesem Jahr wieder stattfinden. Auch das Strandfest mit Papis Pumpels wird es wieder geben. Sein Dank ging an sein Vorstandsteam, alle Übungsleiter, Trainer und Helfer, ohne deren Arbeit und Unterstützung der Verein die gezeigte Leistung niemals erbringen könne.