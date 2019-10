von Friedrich W. Strub

Die jungen Leichtathleten beim TSV Bodman sind nach den Sommerferien in den Wettkampfmodus gestartet. Sie haben ihrem Trainer Kurt Schmidt bei auswärtigen und auch internationalen Wettkämpfen große Freude bereitet. Beim Insellauf auf der Reichenau hat Anna Zeininger in der Altersklasse U 8 den Kinderlauf gewonnen. Ihr Bruder Sebastian ging in der Altersgruppe U 12 ebenfalls als Sieger durchs Ziel. Beide konnten sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

Bei der internationalen Bodenseemeisterschaft, wo die besten Athleten aus Baden-Württemberg, Bayern, Vorarlberg und der Ostschweiz vertreten waren, nahmen vom TSV Bodman Celina Fröhlich und Isabelle Scherer in der Altersklasse W 12 teil. Celina Fröhlich kam im Weitsprung auf den fünften Platz und kam im 75-Meterlauf ins Finale. Isabelle Scherer erreichte im Ballweitwurf den zweiten und im Kugelstoßen den vierten Platz.

Bei den leichtathletischen Wettbewerben der Kinder (Kila) in Singen war der TSV Bodman mit zwei Mannschaften (U 8 und U 10) am Start, wobei das U 8-Team seinen Wettkamp mit dem zweiten Platz abschließen konnte. Die Mannschaft bestand aus Anna Zeininger, Leo Mendler, Emma Schatz, Maya Stark,, Katharina Märte, Malea Schröter und Noa Heine.

Die U 10 konnte ihren Wettkampf mit dem dritten Platz und damit ebenfalls mit einem Platz auf dem Siegertreppchen beenden. Für diesen Erfolg zeichneten Mathea Kuppel, Jona Stoller, Maja Dold, Noah Mendler, Laura Renner, Julius Scherer und Lavinia Foltinek verantwortlich. „Es hat großen Spaß gemacht, den Mannschaften zuzusehen, wie sie mit Einsatz und Begeisterung die Wettkämpfe absolvierten“, freute sich TSV-Abteilungsleiter Kurt Schmidt.

Am Samstag, 12. Oktober, steht der Jahresabschluss für die Kinder von drei bis sechs Jahren an, die jeweils donnerstags trainieren. Sie sprinten 50 Meter, machen Ballweitwurf und Weitsprung und absolvieren eine Ausdauerrunde um das Sportgelände. Abschließend gibt es eine Medaille mit Urkunde. Schließlich dürfen sich die Teilnehmer noch auf eine Pizza und Getränke freuen. Am selben Tag reisen die Nachwuchssportler der Mannschaften U 8 und U 10 nach Rielasingen zum dritten Kila-Wettbewerb.