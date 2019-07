Laut einer Mitteilung der DRLG schwamm eine Gruppe von Goldbach aus auf den See. In der Seemitte habe sich die Gruppe getrennt: Einer der Schwimmer sei weiter Richtung Bodanrück, während die anderen nach Goldbach zurückschwammen. Nachdem der Schwimmer nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, wählten die anderen nach 22 Uhr den Notruf.

Boote aus Bodman, Wallhausen und dem Bodenseekreis machten sich auf die Suche nach dem Vermissten. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Retter suchten den Uferbereich von Bodman in Richtung Wallhausen ab.

Gegen 22.45 Uhr erhielt einer aus der Gruppe einen Anruf, dass der Vermisste in Bodman an einem Steg sei. Dort am Gemeindehafen fanden die Einsatzkräfte den Schwimmer wohlauf an Land. Die Wasserschutzpolizei brachte ihn nach Überlingen zurück.