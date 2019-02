Eine 20 Tonnen schwere Maschine bohrt sich in den kommenden drei Wochen in vier bis fünf Metern Tiefe unter dem Ludwigshafener Friedhof durch. Die Vorarbeiten für die Durchpressung des Hochwasserschutzkanals sind abgeschlossen. In der zehn Meter breiten Grube ist nun alles in Position. Kältebedingt gab es dabei eine kleine Verzögerung.

Der 100-Tonnen-Kran (links) hat die 20 Tonnen schwere Teilschnittmaschine für die Kanaldurchpressung unter dem Friedhof in die Startgrube gehoben. | Bild: Löffler, Ramona

Gegen Ende Februar erreicht die Teilschnittmaschine die andere Seite des Friedhofs in der Talstraße. Dort entsteht bis dahin noch die Zielgrube (siehe Infokasten). "Wir schaffen etwa zehn Meter am Tag. Das sind rund 45 Meter pro Woche", erklärt Bauleiter Thomas Auinger von der Braumann Spezialtiefbau GmbH.

Das Teilschnittverfahren, bei dem ein Fahrer in der Maschine sitzt, sei von der Technik her die einfachste Möglichkeit für so eine Kanalverlegung. Es könne eingesetzt werden, wenn das Grundwasser keine Rolle spiele – wie hier. Eine Alternative für die Durchpressung unter einer Autobahn oder einem Fluss ist das Vollschnittverfahren ohne Fahrer.

Was Durchpressung genannt wird, ist eigentlich ein Teilschnittverfahren, bei dem eine kleine Baggerschaufel an einer kanalrunden Maschine mit Fahrer Erde abgräbt. Ein Förderband schickt das Erdmaterial durch die Maschine hindurch zu einem Förderwagen, der dann in die Startgrube gezogen werden kann.

Der 100-Tonnen-Kran links hat die 20 Tonnen schwere Teilschnittmaschine für die Kanaldurchpressung unter dem Friedhof in die Startgrube gehoben. Im Vordergrund sind die Kanalbauteile mit 1,8 Meter Innendurchmesser zu sehen. | Bild: Löffler, Ramona

In der Startgrube heben Arbeiter mit einem Kran die Kanalbauteile aus Stahlbeton mit 1,8 Meter Innendurchmesser ein. Die werden dann eingepresst und weitergeschoben. Die Kanalbauteile haben kleine Versorgungsöffnungen für Leitungen, über die Schmierstoffe zwischen Rohr und Erde gelangen. Der Schmierfilm bestehe aus Bentonit und Wasser, erklärt Auinger. Der Fahrer der Teilschnittmaschine bedient ein Steuerleitsystem mit Laser. So sei gewährleistet, dass die Trasse stimme.

Bauleiter Thomas Auinger erklärt die kleinen Öffnungen an den Kanalbauteilen für Schmierstoffe während der Einpressung in die Erde (unten). Hier ist, wie die grüne Schrift zeigt, das Anfangsstück zu sehen, das als erstes in die Erde kommt. | Bild: Löffler, Ramona

Könnte es bei den Arbeiten archäologische Funde geben? Eher nicht, sagt Thomas Auinger. Aufgrund der Tiefe von vier bis fünf Metern sei nichts zu erwarten. Die Firma bekomme zudem im Vorfeld schriftliche Bestätigungen, dass keine Rohre, Leitungen oder andere Dinge im Arbeitsfeld seien. "Das ist die Basis, auf der wir die Maschine und die Werkzeuge auswählen", erklärt er.

Im Falle der Friedhofsdurchpressung handle es sich überwiegend um sandiges Erdmaterial und vielleicht etwas Lehm. "Der Sichtkontakt ist ein Vorteil des Teilschnittverfahrens", sagt Auinger. Sollte der Fahrer doch etwas sehen, könne ein Experte gerufen werden.

Über das Förderband, auf dem hier noch Schnee und Kabel liegen, gelangt später die abgegrabene Erde von der Teilschnittmaschine auf einen Förderwagen und mit diesem zum Abtransport aus der Baugrube. | Bild: Löffler, Ramona

Braumann Spezialtiefbau macht viele Durchpressungen dieser Art. Ludwigshafen hat aber eine Besonderheit: "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon eine Durchpressung unter einem Friedhof hatten", sagt Auinger. Wie bereits Planer und Gemeindeverwaltung versicherte er, dass die Arbeiten keine Gräber beeinträchtigen. Der Kanal verläuft hauptsächlich unter einem Kiesweg und liegt weit tiefer als Gräber.

Die Arbeiten mit der gewaltigen Startgrube machen immer wieder Passanten und Anwohner neugierig. "Viele kommen und fragen, was wir genau machen", erzählt Polier Henry Böhm. Er ist einer von vier Arbeitern, die immer vor Ort sind. Die Größe der Startgrube sei Standard erklärt er. Alleine die Teilschnittmaschine mit Förderband sei 7,5 Meter lang. Hinzu kommen noch Zylinder mit etwa drei Metern Länge, die gemeinsam mit einem Widerlager am Ende der Grube die Kanalteile in das Bohrloch pressen.

"Unsere bisher längste Strecke im Teilschnittverfahren hatte 960 Meter", erzählt er. Die 120 Meter in Ludwigshafen seien verhältnismäßig kurz. Trotzdem ist die Strecke aber lang genug, dass in der Mitte eine Zwischenpressstation, auch Dehner genannt, nötig ist, ergänzt Auinger.

In der Startgrube vor dem Friedhof ist nun die Teilschnittmaschine für die Kanaldurchpressung in Position. | Bild: Löffler, Ramona

Die Kanalbauteile entstehen immer eigenes für das jeweilige Projekt, erzählt Auinger: "Diese Durchmesser sind nicht auf Lager." Der Hersteller passe sie immer genau mit der benötigten Betonart, Durchmesser, Öffnungen und den notwendigen Verbindungsteilen an. So war zum Beispiel die Produktion für die Ludwigshafener Rohre im Januar.