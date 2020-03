So sind die Spielplätze der Gemeinde nun gesperrt. Außerdem sind der Jugendtreff, Grillplätze, gemeindliche Gebäude, Sport- und Übungsplätze geschlossen. „Das Rathaus ist geöffnet, dennoch bitte alles was per Mail oder Telefon geht, darüber abwickeln“, so Weckbach.

Bringservice für Ältere und Kranke

Zudem ist eine Hilfsaktion auf dem Weg. Die Gemeinde sei am Aufbau eines Bringservice von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs für ältere Menschen oder Personen, die Vorerkrankungen haben. „Hierzu setzen wir unser Betreuungspersonal in den Schulen und die Erzieherinnen ein, einige Privatpersonen haben sich ebenfalls gemeldet“, fasst der Bürgermeister zusammen.

Die Gemeinde sei mit Stockach im Gespräch, wie für Menschen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sichergestellt werden können.

„Lage ist ernst“

Weckbachs Fazit und sein Appell lauten folgendermaßen: „Die sprunghaft angestiegenen Infektionen zeigen, wie ernst die Lage ist. Bitte nehmen Sie deshalb die Anordnungen ernst. Ich danke allen, die sich vernünftig verhalten und sich darüber hinaus für die Gesellschaft einbringen. Bitte helfen Sie, wo Sie können und gebraucht werden.“

Laut Weckbach gibt es im katholischen Kindergarten St. Michael einen und in der Schule zwei Betreuungsfälle.