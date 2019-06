von Nicola M. Westphal

Eine junge Frau im weißen Kleid vor der Kulisse des Bodensees, ein eingängiges Lied, das von Sommer und Liebe erzählt und sogleich ins Ohr geht. „Ewiger Sommer“, heißt das Lied von Christin Stark, zu dem nun auch ein Videoclip erschienen ist.

Das Licht muss stimmen, auch im Schatten: Das Drehteam in Aktion. | Bild: privat

Gedreht wurde es im Spätsommer letzten Jahres in Bodman, unter der Regie ihres Lebensgefährten Matthias Reim. „Ewiger Sommer“ ist die dritte Single-Auskopplung aus Christin Starks Album „Rosenfeuer“. Der Sommer als Metapher für die Liebe, als Symbol für ewige Verliebtheit, die es zu erhalten gilt. Dazu eine Melodie, bei der man den Refrain gleich mitträllern kann und sich gedanklich mit dem Cabrio entlang des Bodenseeufers fahren sieht.

„Wir verbringen fast jede freie Minute am See“

Wie kam es zu der Idee zum Song? „Matthias und ich saßen in unserem Heimatort Stockach zusammen bei einem Bierchen. Wir gingen noch mal die Songs des Albums durch und überlegten: Ok, was brauchen wir noch?“, erzählt Christin Stark. „Es war klar, es musste irgendetwas Authentisches ein, etwas, das mit unserem Leben zu tun hat. Es war gerade tiefster Winter und wir sehnten uns nach dem Sommer, nach Wärme, nach Sonne, nach Bodman, wo wir am See fast jede freie Minute verbringen. Und damit war der Song geboren.“

Musik Musik ist ihr Schicksal: Schlagersängerin Christin Stark über ihre Anfänge in der Branche und die Beziehung zu Matthias Reim Das könnte Sie auch interessieren

Bodmaner Hafen als Sommer-Zuhause

Dass das Video in Bodman gedreht werden würde, lag nah. „Andere drehen ein Video auf Mallorca, wir haben den Bodensee direkt vor der Haustür“, sagt Matthias Reim. „Nirgendwo hätten wir den Song und das Lebensgefühl, das er ausdrückt, schöner transportieren können, als hier.“

Für Christin Starks Video waren nicht nur See und See-Ufer Drehorte. | Bild: privat

Als Kulisse für das Video hat das Duo Stark-Reim den Hafen in Bodman und das kleine Restaurant „Bootshaus“ gewählt. „Unser Sommer-Zuhause“, meint Stark. „Wir fühlen uns da total wohl, die Leute sind super nett und unkompliziert. Es herrscht eine schöne Atmosphäre und alle sind ganz easy und bodenständig. Das mögen wir.“

Metaphern am See

Das Video beginnt mit einer rasanten Bootsfahrt. Auf dem Boot ein junges, verliebtes Pärchen, mal versonnen aufs Wasser schauend, dann sich küssend, sich umarmend, mal beim Picknick am Ufer des Bodensees. Stark, im weißen Häkelkleid, barfuß über den Bootssteg laufend, besingt den Sommer, der ewig dauern soll, so wie die Verliebtheit zwischen zwei Menschen.

Sängerin Christin Stark hat in Bodman ein Musikvideo gedreht. | Bild: privat

Als Schauspieler sind Christian Reim, Neffe von Matthias, und dessen Lebensgefährtin Lara Jankovic dabei. „Christian kann Boot fahren, er und Lara sehen super aus und sie haben Spaß an dem, was Christin und ich machen“, sagt Matthias Reim. „Also war schnell klar, dass sie dabei sind.“

Einen Gastauftritt im Video hat der bekannte Sänger und Musikproduzent nicht: „Christin ist eine selbständige Künstlerin und hat es nicht nötig, im Schatten von irgendjemandem zu stehen. Wenn du langfristig Erfolg haben willst, musst du dich auf dich selbst fokussieren. Sonst klappt das nicht.“