Wie sieht es jetzt mit der neuen Treppe in der Torkel in Bodman aus? Und was ist dort noch zu tun, bis das Fossilienmuseum einziehen kann? Wir nehmen Sie auf einen Rundgang mit.

Bild: Löffler, Ramona Architekt Tobias Jaklin (links) und Johannes von Bodman (rechts) freuen sich darüber, wie schön die neue Treppe geworden ist und wie gut sie sich in der Schlosstorkel einpasst. Die Treppe wird nach oben zum künftigen Museumsgeschoss führen. Bild: Löffler, Ramona Die sanierte Torkel im Dezember 2019. Die Tür in der Gaupe sieht provisorisch aus, ist aber schon die richtige. Das Holz wird nachdunkeln. Bild: Löffler, Ramona Das war die Torkelstube. Hier wird es keine Gastronomie mehr geben, sondern dies wird zum künftigen Fossilien-Museum gehören. Als Eingangsbereich oder Museums-Shop. Bild: Löffler, Ramona Wie eine Krone beim Zahnarzt: So vergleicht Architekt Tobias Jaklin die Holzprothese an diesem Stützpfeiler. Das Eichenholz wird nachdunkeln. Bild: Löffler, Ramona Wurde hier saniert? Ja. Architekt Tobias Jaklin erklärt, dass innen in diesem Pfeiler faules Holz ersetzt wurde. Von außen ist nichts zu sehen. Bild: Löffler, Ramona Die neue Treppe schlingt sich um eine historische Mostpresse. Die Treppe besteht aus Hölzern, wie sie überall in der Torkel zu finden sind. Alles sollte zusammenpassen. Das Holz wird nachdunkeln. Bild: Löffler, Ramona Ein Blick von der neuen Treppe ins Erdgeschoss der Torkel. Bild: Löffler, Ramona Hier im ersten Stock der Torkel wird das Museum einziehen. Im Hintergrund ist die neue Treppe zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss zu sehen. Diese musste aufgrund der neuen Nutzung eingebaut werden. Bild: Löffler, Ramona Die Decke wurde weitgehend nach oben hingeöffnet. So ist das historische Gebälk fast komplett zu sehen. Bild: Löffler, Ramona Alles ist nach oben offen. Die Zwischendecke wurde geöffnet. Bild: Löffler, Ramona Das Foto entstand am Übergang, wo ein Teil der Zwischendecke noch da ist und wo nach offen hin offen ist. Bild: Löffler, Ramona So sieht die neue Treppe vom ersten Stock aus. Bild: Löffler, Ramona Der mächtige Torkelbaum, die frühere Weinpresse, muss noch saniert werden. Bild: Löffler, Ramona Architekt Tobias Jaklin zeigt Schadstellen an den Hölzern unter dem mächtigen Torkelbaum, der früheren Weinpresse. Hier steht noch eine Sanierung an. Bild: Löffler, Ramona Unter dem mächtigen Torkelbaum, der früheren Weinpresse, sind Hölzer verfault. Bild: Löffler, Ramona Johannes von Bodman sieht sich eine der Schadstellen an den Hölzern unter dem mächtigen Torkelbaum, der früheren Weinpresse, an. Hier beginnt bald die Sanierung. Dazu wird der Torkelbaum mit hydraulischen Geräten angehoben. Bild: Löffler, Ramona Johannes von Bodman (hinten) und Architekt Tobias Jaklin (vorne) stehen in einem der hinteren Räume der Torkel. Dieser soll später im Museum als Bereich für Kinder dienen, die dort selbst im Sand Fossilien ausgraben dürfen. Bild: Löffler, Ramona Die sanierte Schlosstorkel im Dezember 2019. Die Tür in der Gaupe sieht provisorisch aus, ist aber schon die richtige. Das Holz wird nachdunkeln. Bild: Löffler, Ramona Die sanierte Schlosstorkel im Dezember 2019.