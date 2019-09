Gotthard Deuse und seine Frau Eva aus Mügeln machen gerade mit ihrer Tochter Manuela und Schwiegersohn Pierre Bryja Urlaub in Bodman. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Doch wenn man genauer hinsieht, wird das Besondere klar: Das Ehepaar Deuse kommt seit 28 Jahren nach Bodman-Ludwigshafen und er ist der Altbürgermeister der Partnerstadt Mügeln.

Seit 25 Jahren wohnen die zwei in einer Ferienwohnung von Marga und Udo Bentele. Für ihre langjährige Treue wurden sie jetzt von Anna Maucher, Leiterin der Tourist-Info der Doppelgemeinde, und Robert Hermann, Touristik-Förderverein Bodman, geehrt. Als Dank erhielten sie neben einer Urkunde und Blumen auch eine Pfeilspitze aus Bronze – den Abguss einer 1970 gefundenen Pfeilspitze, die rund 3800 Jahre alt war.

Erste Kontakte nach Mauerfall

Gotthard Deuse war von 1990 bis 2015 Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Mügeln. Nach dem Mauerfall, den er direkt in Berlin erlebte, und der Wiedervereinigung kam es zunächst zu Kontakten auf Behördenebene. Gotthard Deuse erzählt: „Die alte Kommunalverfassung der DDR wurde aufgehoben und die neue Gemeindeordnung war ähnlich wie die in Baden-Württemberg.“

Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung der Bodenseegemeinde halfen den Nordsachsen, die neue Verwaltungsstruktur aufzubauen, neue Gesetze und Verordnungen auf den Weg zu bringen und umzusetzen.

Auch die Feuerwehren sind befreundet

Die Feuerwehren beider Gemeinden sind bis heute befreundet und Gotthard Deuse ist sogar seit zwei Jahren Ehrenmitglied der Feuerwehr Ludwigshafen. Die Freundschaftsvereinbarung mit der Gemeinde hätten er und Bürgermeister Matthias Weckbach bei der Schiffstaufe der MS Großherzog Ludwig unterschrieben, erinnert sich Gotthard Deuse.

Auch die Fußballer seien schon für ein Freundschaftsspiel gegeneinander angetreten und Mitglieder der Kemmlitzer Blasmusikanten waren gemeinsam mit Einwohnern Mügelns unter der Leitung des jetzigen Bürgermeisters Johannes Ecke am Bodensee, um die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen und weiter fortzusetzen.

Deuse wünscht sich wieder mehr Kontakte zwischen Vereinen

Deuse sagt bedauernd, die Kontakte zwischen den Vereinen seien etwas eingeschlafen. Er selbst pflegt seine zahlreichen Bekanntschaften in Bodman-Ludwigshafen. „Wir kommen jedes Jahr drei bis vier Mal her, das heißt, wir waren schon über 100 Mal hier. Schon bald sind wir wieder da, denn die Brass Band Ludwigshafen hat uns zu ihrem Jubiläumskonzert am 5. Oktober eingeladen.“

Seine Frau Eva ergänzt, es seien zwar immer über 600 Kilometer zu überwinden, doch sie freue sich jedes Mal, an den See zu kommen. In der Heimat, so berichten sie augenzwinkernd, glaubten manche Menschen, sie hätten hier sogar ein eigenes Haus.

Dabei sind sie seit einem Vierteljahrhundert Gäste der Famile Bentele und ihnen auch freundschaftlich verbunden. Und auch wenn ihre Gastgeber nun altershalber etwas kürzertreten und ihre Ferienwohnungen nach 37 Jahren im nächsten Jahr nicht mehr anbieten, wollen sie in Kontakt bleiben.

„Uns gefällt die Freundlichkeit der Menschen hier, wir sind immer noch gerne gesehen, man begrüßt uns mit Handschlag. Die Gegend ist sehr reizvoll und wir genießen die Ruhe am See“, schwärmt das Ehepaar, das seit 19 Jahren immer eine Woche gemeinsam mit Tochter und Schwiegersohn in Bodman verbringt.

Das Gesicht der Dorffreundschaft

Sie bekommen aber in Mügeln auch Besuch vom Bodensee. „Letztes Jahr kamen viele Gäste von hier zu meinem 70. Geburtstag“, so Deuse. Damit ist er gewissermaßen „das Gesicht der Dorffreundschaft“. Vielleicht, überlegt er, könnte man die von ihm geschenkte Stadtfahne hissen, wenn sich wieder mal Besuch aus der Partnergemeinde Mügeln in Bodman-Ludwigshafen ansagt. „Das wäre ein schönes Zeichen.“