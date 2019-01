Ludwigshafen vor 3 Stunden

Sernatingen- und Bahnhofstraße: Tempokontrollen auf B34-Umleitungstrecke in Ludwigshafen

Gemeinde, Polizei und Ordnungsamt kündigen für die kommenden Wochen Geschwindigkeitskontrollen in der Sernatingen- und Bahnhofstraße in Ludwigshafen an. Dort werden Anlieger während der Vollsperrung der B34 umgeleitet.