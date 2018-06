Bodman-Ludwigshafen Seniorin missachtet Vorfahrt: Zwei Frauen leicht verletzt und 15.000 Euro Schaden

Eine 80-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bodman und Espasingen die Vorfahrt missachtet und mit ihrem Wagen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein 71-jähriger Autofahrer eine Kollision trotz sofortiger Bremsung nicht mehr verhindern.

Die 80-Jährige bog von der Hurtbrücke in die Einmündung der Espasinger Straße, während der 71-Jährige von Bodman kommend in Richtung Espasingen fuhr. Beim Zusammenprall auf der Gemarkung Bodman-Ludwigshafen wurden jeweils die Beifahrerinnen leicht verletzt. Außerdem entstand an beiden Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenssumme auf insgesamt 15.000 Euro.