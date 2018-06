vor 11 Stunden SK Bodman-Ludwigshafen Senior fährt nach Parkrempler an Hauptstraße davon

Ein 81-jähriger Autofahrer hat mit seinem Wagen am Montag ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Parkrempler an der Hauptstraße in Bodman-Ludwigshafen gegen 10.30 Uhr, als der Senior rückwärts in eine Parklücke fahren wollte.