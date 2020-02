Der Landfrauenbezirksverein Stockach-Engen hat wieder zu einem Frauenfrühstück eingeladen und füllte ohne Mühe mit 140 Frauen den Saal des Bodmaner Bodano. Grund für die überwältigende Resonanz, so Diana Specht aus Ludwigshafen, war nicht alleine die Seesicht und das muntere Schlemmen, sondern viel mehr das Interesse am diesjährigen Vortrag.

Tanner spricht über Schlüssel für Erfolg

Der Schweizer Sportwissenschaftler, Atlasologen und Buchautor Bruno Tanner sprach über Wege zum Geheimnis der eigenen mentalen Stärke. Der Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg, Glück oder Pech in Beruf und Alltag ist laut Bruno Tanner die eigene bewusste Entscheidung für oder gegen etwas.

Mit Zitaten und Worten berühmter Persönlichkeiten gespickt führte er die Frauen entlang seiner eigenen persönlichen Biographie hin zu ziel- und leistungsorientierten Gedanken.

Als 29-Jähriger schwer erkrankt

Tanner sagte, auch er sei einst als 29-jähriger, schwer erkrankter Gymnasiallehrer an seine Grenzen gestoßen und wollte das Schicksal, das ihm die Ärzte und deren schulmedizinische Prognosen vorgaben, nicht kampflos annehmen. Er habe sich zurück ins Leben gekämpft und meint: „Mit meinen eigenen Gedanken und Zielen kann ich selbst bestimmen was ich möchte“. So lautete sein Leitspruch, dem er bis heute treu geblieben sei.

Bruno Tanner hat mehrere Bücher herausgebracht und machte sich als Fußballtrainer mit seiner ganz eigenen Ansatzweise, den Erfolg zu denken, einen Namen in der Schweiz. Dies zeigt auch das Vorwort von Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld in einem Buch, das Bruno Tanner für Jugendtrainer geschrieben hat.

Veranstalter wollen Tanner erneut einladen

Die Vorsitzenden des Landfrauen-Bezirksvereins freuten sich gemeinsam mit den Anwesenden über die positive Energie, die Tanner mit seinem Vortrag in die Bodenseeregion gebracht habe. Sie stellten in Aussicht, eventuell gemeinsam in den kommenden Monaten eines seiner ansonsten nur im benachbarten Ausland stattfindenden Wochenendseminare in die Bodenseeregion zu holen.

Bodman-Ludwigshafen Komödie mit viel Lametta: „Süßer die Glocken“ strapaziert die Lachmuskeln Das könnte Sie auch interessieren

„Das wäre wirklich eine tolle Sache, für die Frauen hier in der Region“, so Karina Stengelin. Sie dankte Tanner im Anschluss für seine weite Anreise zu diesem Vortrag mit einem kleinen Präsentkorb. Ihr besonderer Dank galt auch Diana Specht für die Organisation der Veranstaltung.

Landfrauen stellen Jahresprogramm vor

Die Landfrauen Stockach-Engen haben zu Beginn des Jahres wieder ihr Jahresprogramm mit einer bunten Mischung aus Vorträgen, Ausflügen und Workshops herausgebracht. „Unsere Nähkurse zu unterschiedlichen Themen sind ebenso wie die Ausflüge immer sehr schnell ausgebucht“, so Schriftführerin Karin Nagel.