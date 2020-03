Schul-Aufstockung oder Kindergarten-Neubau? Diese Optionen stehen seit einer Ratssitzung im vergangenen November für den maroden Kindergarten St. Michael in Ludwigshafen im Raum. Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Matthias Weckbach zum aktuellen Stand, dass ein Raumkonzept für den Bedarf besprochen worden sei. Es wären rund 640 Quadratmeter notwendig. Hinzu kämen jedoch noch Flure und anderes. Aber eine mögliche Aufstockung der Sernatingenschule ergäbe lediglich 580 Quadratmeter, so Weckbach.

Ludwigshafen Wo soll der Kindergarten St. Michael neu gebaut werden? Warum es noch keine Antwort gibt und wie es nun weitergeht

Es soll nun eine Machbarkeitsstudie in Hinblick auf einen Kindergarten-Neubau erstellt werden. Die Gemeinde will mit der Kirche über das Thema Neubau sprechen. Das Grundstück des Kindergartens gehört den Pfarrpfründen in Freiburg.