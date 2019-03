Der Turnverein Ludwigshafen liebäugelt mit einer Besonderheit für die geplante neue Gymnastikhalle: eine sogenannte Schnitzelgrube – eine mit Schaumstoffelementen gefüllte Grube als Trainingshilfe für Turner. Dies war ein Thema bei der jüngsten Mitgliederversammlung.

Die Gemeinde plant eine Gymnastikhalle als Anbau an die bestehende Turnhalle. Der Baubeginn ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Der Vereinsvorsitzende Klaus Lembcke sagte in der Mitgliederversammlung, die Gymnastikhalle solle Kapazitätsengpässe für Schule und Verein entzerren. Sie sei etwa 19 auf 9,50 Meter groß geplant. Die Baukosten gab er mit rund 600 000 Euro an. "Die Gymnastikhalle ist für die Gemeinde und die Vereine ein sehr wertvoller und nachhaltiger Schritt in die Zukunft."

Schnitzelgrube wäre Alleinstellungsmerkmal

Im Zuge des Bauvorhabens könnte unter dem Hallenboden, unter einer bei Bedarf zu öffnenden Bodenklappe, eine Schnitzelgrube eingebaut werden. Der Verein denkt nun darüber nach, ob er die Grube bauen will. Diese biete Turnern jeden Alters die Chance eines Trainings, bei dem das Verletzungsrisiko nahezu ausgeschlossen sei, so Lembcke. Für eine Schnitzelgrube mit Bodenklappe, Bewegungslandschaft und Turngeräte rechne man mit knapp 130 000 Euro.

Ideen für die Finanzierung

Diesen Betrag möchte der Vorstand durch Crowdfunding, Spenden und Zuschüsse aufbringen. Lembcke warb: "Die Schnitzelgrube in der neuen Halle wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Sie würde nicht nur sozialen und sportlichen Zusatznutzen bringen, sondern auch die Attraktivität der Gemeinde steigern."

Bürgermeister Weckbach betonte, ihm sei wichtig, dass verschiedene Gruppen zeitgleich trainieren könnten. "Hallenzeiten sind begehrt. Es darf nicht so sein, dass am Ende zwei Hallen von den Turnern benutzt werden."

Flexibilität für die Sporthalle

Architektin Gabriele Zwisler, von der die Pläne für die Gymnastikhalle stammen, erklärte, wie die Klappe über der Grube hochgezogen werden könne. Ihre Konstruktion sei verhältnismäßig günstig. Daniel Trisner sah die große Flexibilität durch zwei Räume und eine abdeckbare Schnitzelgrube, durch die der neue Raum variabel nutzbar sei. "Wenn ihr meint, ihr kriegt 130 000 Euro hin, bin ich der Meinung: machen." Hier ergänzte Matthias Weckbach: "Ob im Herbst 2019 oder 2020 – Hauptsache, der TVL hat das Geld zusammen. Der Verein muss es wollen."

Dass mehr Hallenkapazitäten dringend nötig sind, wurde durch die Berichte der Übungsleiter deutlich. Der Verein hat inzwischen 735 Mitglieder, 423 weibliche und 307 männliche. Im Kinder- und Jugendbereich tummeln sich 93 Kinder bis sechs Jahre, 122 im Alter von sieben bis 14 Jahren und 60 zwischen 15 und 18 Jahren. Beeindruckend sind auch die 19 Mitglieder, die schon 82 Jahre und älter sind.

Aktiver Jugendvorstand

31 Übungsleiterinnen und -leiter sind im Verein beschäftigt. Die Jugend übernimmt auch Verantwortung. Für den Jugendvorstand sprach Noel Weber über das Turncamp, das auch bei anderen Vereinen gut ankomme.

Kassiererin Petra Haberstroh sei ein Garant dafür, dass die Finanzen in Ordnung seien, lobte Lembcke. Sie wies ein deutliches Plus in der Kasse aus. Man habe durch Veranstaltungen mehr eingenommen als erwartet und einen sehr guten Zuschuss zu Investitionen von 2017 bekommen.

Erste Beitragserhöhung seit 2006

Die Mitglieder stimmten einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu. Seit 2006 waren diese gleich geblieben. Alle Beiträge bis auf die der passiven Mitglieder erhöhen sich ab diesem Jahr um 10 Euro. Jedes aktive Mitglied ist zusätzlich verpflichtet, einen Arbeitseinsatz pro Jahr zu leisten – oder ab sofort 40 statt bisher 25 Euro zu zahlen.

Weckbach gratulierte zu den gestiegenen Mitgliederzahlen. "Es ist ganz viel Nachwuchs da, das zeigt, dass der Verein lebendig ist."