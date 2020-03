An drei Bahnübergängen bei und in Ludwigshafen finden ab Donnerstag, 12. März, Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn statt. Bei den Bahnübergängen der Kläranlage an der Hurtbrücke, am Campingplatz Schachenhorn und beim Waschplatz in Ludwigshafen werden jeweils Platten getauscht, neuer Asphalt eingebracht sowie das Gleisbett gestopft.

Die drei Bereiche sind vom 12. bis 16. März vollgesperrt und Umleitungen sind in dieser Zeit jeweils ausgeschildert. Eine Zufahrt zum Campingplatz ist während der Sperrung nicht möglich. Die Züge werden aber trotz der Arbeiten ganz normal fahren, so die zuständige Straßenverkehrsbehörde in Stockach auf Nachfrage. Denn diese können während des laufenden Betriebs gemacht werden. Das Stopfen des Gleisbetts findet nachts statt, so die Straßenverkehrsbehörde.

Die Spaziergänger werden gebeten, über die Sernatingenstraße auszuweichen. Während der Sperrung im Bereich der Hurtbrücke wird der Verkehr über Espasingen umgeleitet. Beim Busverkehr sei mit Verspätungen zu rechnen.