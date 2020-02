Die SPD-Mitgliederversammlung des Ortsvereins Bodman-Ludwigshafen fand in diesem Jahr in Bodman statt. Der Vorsitzende Kurt Schmidt begrüßte neun der 15 Mitglieder, einen Gast und seinen Vorgänger Walter Strobel.

Schmidt, seit 28 Jahren Vorsitzender des Ortsvereins, saß bereits von 1980 bis 2000 am Ratstisch. Jetzt vertritt er die SPD wieder. Er berichtete kurz vom Wahlkampf und zeichnete Alfred Meier-Koll für 60 Jahre Mitgliedschaft aus.

Vorstand einstimmig entlastet

Kassenführerin Susanne Eschenburg erklärte, der Ortsverein stehe finanziell gut da. Die von Walter Strobel beantragte Entlastung des Vorstandsteams erfolgte daraufhin einstimmig. Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder und die Kassenprüferinnen einstimmig für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Kurt Schmidt machte klar, mit 80 Jahren werde er das Amt endgültig abgeben. Auch Susanne Eschenburg wünschte sich, ihr Amt bald in jüngere Hände zu legen.

Edelfried Schmitz seit 50 Jahren in der SPD

Nachdem die Fraktionsvorsitzende Claudia Brackmeyer aus dem Gemeinderat berichtet hatte, stellten sich die zwei neuen Mitglieder vor: Der studierte Kfz-Ingenieur Edelfried Schmitz, Jahrgang 1952, kommt aus Trier und ist seit 50 Jahren SPD-Mitglied.

Seit Oktober 2019 lebt er mit seiner Frau in Bodman. Er sei ein unheimlich großer Fan von Helmut Schmidt, verfüge über 40 Jahre Gewerkschaftserfahrung und sei 15 Jahre lang Betriebsratsmitglied gewesen. Im sozialen Bereich habe er sich stets sehr engagiert, beispielsweise als Vorsitzender des Sportvereins.

Frank Distel war Baubürgermeister und Stadtrat

Frank Distel, 73, wohnt seit August 2019 in Ludwigshafen. Der verheiratete Vater einer Tochter ist seit 1981 SPD-Mitglied. Er könne sich vorstellen, den beiden Mitgliedern im Gemeinderat als gelernter Verkehrsingenieur bei Verkehrsfragen beratend zur Verfügung zu stehen.

Seit 2002 ist er in seinem Beruf freischaffend gutachterlich tätig. Außerdem ist er Mediator und Coach. Er war bis 2001 Baubürgermeister in Backnang, bis 2019 Stadtrat in Ostfildern und ist stellvertretender Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder.