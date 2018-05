Bodman/Allensbach Retter finden toten Mann in Marienschlucht bei Bodman - Hintergründe sind bislang unklar

Rettungskräfte haben einen Toten aus einem Bachbett in der Marienschlucht bei Bodman geborgen. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuerwehren, DLRG und Höhenrettung mussten am Sonntag zu einem Einsatz in der für Wanderer gesperrten Marienschlucht ausrücken. Dort bargen die Einsatzkräfte einen toten Mann, den sie in einem Bachbett vorgefunden hatten.

Wie Lothar Bottlang, Ortsvorsteher von Langenrain-Freudental, am Montag auf SÜDKURIER-Nachfrage sagte, habe ein Wanderer, der sich unerlaubt in der gesperrten Marienschlucht bei Bodman aufgehalten habe, zuvor eine leblose Person gemeldet. Bottlang war in Vertretung des Allensbacher Bürgermeisters Stefan Friedrich vor Ort. Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, war ebenfalls an der Marienschlucht.

Der Verstorbene habe vermutlich schon ein paar Tage in der Schlucht gelegen, so Bottlang. Wie es passiert sei, lasse sich bisher nicht sagen. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagte er.

Die Polizei hat auf mehrfache SÜDKURIER-Nachfrage bisher keine Angaben zu dem Vorfall gemacht und lediglich „einen Unglücksfall“ bestätigt. Aus diesem Grund ist bislang unklar, was in der Marienschlucht passiert ist und ob der Tote aus der Region stammt oder nicht.

Mehrere Personen unerlaubt in der Schlucht unterwegs

Bei dem Einsatz am Sonntag stellten Bottlang und die Feuerwehr fest, dass mehrere Personen am Uferweg oder sogar in der Schlucht herumliefen, die eigentlich seit einem Erdrutsch mit tödlichem Unfall im Jahr 2015 gesperrt ist. In der Schlucht herrscht Lebensgefahr und auch der Uferweg zwischen Bodman und Wallhausen, der an der Schlucht vorbei führt, ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. „Es war für mich schockierend zu sehen, wieviele Wanderer unterwegs waren“, so Bottlang.

„Wir mussten während des Einsatzes mehrere davon abhalten weiterzulaufen. Die Gefahr wird komplett unterschätzt.“ Es sei mit Bauzäunen geschützt, soweit es gehe, aber viele drückten die Absperrungen einfach beiseite und ignorierten die Schilder. Unten am Eingang der Schlucht und oben sind jeweils massive Gittertüren angebracht.

Nach Regenfällen ist die Gefahr immens

Momentan sei das Risiko in der Marienschlucht immens, sagt Bottlang. Denn durch die anhaltenden Regenfälle in der vergangenen Woche sei der Untergrund dort komplett aufgeweicht. So schreibt auch die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen im Rahmen ihres Einsatzberichts: „Wir möchten hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass höchste Lebensgefahr im abgesperrten Bereich herrscht.“

Die Gemeinden wollen in den kommenden Tagen darüber sprechen, inwieweit weitere Maßnahmen zur Absperrung und Sicherung der Marienschlucht möglich sind. Ob dem Wanderer, der die Retter alarmiert hat, rechtliche Konsequenzen drohen, weil er die Gitter und Schilder missachtet hat, konnte Lothar Bottlang am Montag nicht sagen.