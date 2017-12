Bodman Rentner-AG leistet großes Pensum für ein schönes Bodman

Bodmaner Rentner-Arbeitsgemeinschaft hat 2017 wieder viel für die Gemeinde geleistet. Bürgermeister Matthias Weckbach bedankt sich mit einem Gala-Essen.

Viele Männer und Frauen im fortgeschrittenen Alter haben sich in diesem Jahr wieder für die Gemeinde eingebracht und der "Bodmaner Rentner-Arbeitsgemeinschaft" angeschlossen, damit Bodman ein liebenswerter Ort bleibt, auch wenn er durch große Bauarbeiten an der neuen Ortsmitte zeitweise beeinträchtigt ist. Die Rentner-AG mit Bruno Hölzle an der Spitze kümmert sich darum, dass Bodman auch abseits der Vorzeige-Projekte wie Hafenplatz oder Uferanlagen, speziell im Bereich des Seeum, attraktiv und gepflegt ist. Jetzt hat Bruno Hölzle Bilanz für das Jahr 2017 gezogen.

Besagtes Drumherum ist es, mit dem sich die Rentner-AG beschäftigt: Kontrollen und Instandsetzungen von Wanderwegen in Zusammenarbeit mit Schwarzwaldverein, Seegang-Premium-Wanderweg und Touristik-Förderverein Bodman. Die Beschilderung und Pflege der örtlichen Wanderwege und die Instandsetzung der Bänke an Uferanlagen und Wanderwegen nahmen besonders viel Zeit in Anspruch. Nicht zu vergessen: die Seeuferpflege, insbesondere im zeitigen Frühjahr. Bruno Hölzle lobte das Ehepaar Adi und Anna Schatz, das seit sieben Jahren das Ziegel-Brünnele betreute, es jede Woche reinigte und mit frischen Blumen aus dem eigenen Garten schmückte, die öfters gestohlen wurden. "Jetzt haben sie altershalber aufgehört. Für ihren Einsatz sagen wir ihnen ganz herzlich", sagte Hölzle. Er freute sich, dass Martina Niehl sich bereit erklärte, das Ziegel-Brünnele zumindest jede zweite Woche zu betreuen, zusätzlich zur Seeufer-Pflege, der sie sich das ganze Jahr über zusammen mit Sonja, Leonie und Gabriel Hildebrand widmet.

"Wir haben völlig uneigennützig, selbst bei Wind und Wetter, rund 300 Arbeitsstunden geleistet und dafür gesorgt, dass Bodman auch in seinem Außenbereich bei den Gästen 2017 einen guten Eindruck hinterließ", so Hölzle gegenüber dem SÜDKURIER. Ganz ohne Ärger verlief das Arbeitsjahr nicht. "Es wurden nicht nur fast regelmäßig Blumen von den Brunnen gestohlen, sondern auch neue Bänke im Ried waren eines Tages plötzlich verschwunden, sie mussten mit größerem Gerät abtransportiert worden sein", beklagt Hölzle in seiner Bilanz.

Bürgermeister Matthias Weckbach weiß die ehrenamtliche Arbeit der Frauen und Männer zu schätzen, die bereits 80 und mehr Jahre auf dem Buckel haben. Kurz vor Weihnachten hatte er sie zu einem Gala-Dinner ins Hotel Krone in Ludwigshafen eingeladen, um sich in seinem eigenen und im Namen der Gemeinde für ihren Einsatz für ein schönes Bodman zu bedanken. Darüber erhielten alle von ihm ein persönliches Präsent. Ein solcher Bürgersinn mache ihn stolz, sagte Weckbach.

Nachhaltige Initiative

Bruno Hölzle war es, der noch als Vorsitzender des Touristik-Fördervereins Bodman vor allem rüstige Rentner und Personen, denen ein schönes Bodman am Herzen lag, um sich scharte. Er organisierte eine "Putzkolonne", die darauf achten sollte, dass der Ort stets einen sauberen Eindruck macht, die Wanderwege gepflegt, die Hinweistafeln gut lesbar und die Brunnen mit Blumenschmuck versorgt sind. Das ist jetzt schon gut 35 Jahre her. Aus der früheren "Putzkolonne" hat sich eine Rentner-Arbeitsgemeinschaft gebildet, die Garant für ein sauberes Bodman ist. ( fws)