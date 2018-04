Bodman-Ludwigshafen Rekordzahl bei Unfällen hält DLRG in Atem

Es ist ein dramatischer Anstieg: Im Jahr 2017 müssen die Retter aus Bodman-Ludwigshafen besonders oft raus, die Zahl der Einsätze steigt um 27 Prozent.

Die DLRG sieht sich von Jahr zu Jahr immer stärker in der Pflicht. Da die Ortsgruppe Bodman-Ludwigshafen zu den wichtigsten Stützpunkten am Bodensee gehört, wird sie bei den Hilfeleistungen besonders stark in Anspruch genommen. Unzählige Male musste Besuchern der beiden Standbäder Hilfe bei größeren und kleineren Blessuren Hilfe geleistet werden. Den größten Rettungseinsatz erforderte der Absturz einer schweizerischen Privatmaschine am 8. August in den Überlinger See auf Höhe der Mainau, wo sämtliche Rettungskräfte der DLRG vom See-Ende mir ihren Rettungsbooten und Geräten fast den ganzen Tag über zusammen mit anderem DLRG-Gruppen und der Wasserschutzpolizei Rettungsdienst versahen.

Dem Bericht von Marcel Forschner, dem Technischen Leiter Rettung, zufolge, ereigneten sich auf dem See und am 21 Kilometer langen Hochrheinabschnitt bis Schaffhausen im Jahr 2017 insgesamt 229 Unfälle, 50 (plus 27 Prozent) mehr als 2016. "Dies ist ein neuer Höchststand an Unfällen auf dem gesamten Bodensee seit 2008", sagte Forschner. Der Anstieg der gesamten Unfallzahlen sei auch darauf zurückzuführen, dass bei dem Sturm am 21. Juli allein in Ludwigshafen 72 Motor- und Segelboote zum Teil stark beschädigt wurden. Insgesamt gab es 130 Schiffsunfälle, zehn Badeunfälle, vier Tauchunfälle und neun tödliche Unfälle. Alle vier Tauchunfälle ereigneten sich im Überfinger See, wobei ein Taucher sein Leben verlor. Die DLRG Bodman-Ludwigshafen war maßgeblich an den meisten der Rettungseinsätze rund um diese Unfälle beteiligt, was die Einsatzzahlen des Jahre 2017 klar widerspiegeln. Im Bezirk Bodensee-Konstanz, dem Hauptreinsatzgebiet der DLRG Bodman-Ludwigshafen, gab es 89 Einsätze.

Erstmals wurde die 60. Jahresversammlung von dem im vergangenen Jahr gewählten Vorsitzenden Florian Hoyer geleitet, der die Nachfolge des allzu früh verstorbenen Vorgängers Bernd Weber angetreten hatte. Schriftführer Alexander Daniel bestätigte ihm in seinem ausführlichen Bericht eine exzellente Arbeit. Das Vereinsjahr sei hauptsächlich durch Aus- und Weiterbildungen sowie Übungsvorhaben geprägt gewesen, sagte der Schriftführer. Erfreulich sei das Interesse an den Schwimmkursen.

Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung spielen Erlöse aus den Sommergrillfesten. 2017 konnten von 13 geplanten Grillveranstaltungen elf stattfinden. Freude herrscht bei der DLRG darüber, dass die Gemeinde den baufälligen Badesteg im Strandbad neu gebaut hat. Der Steg der DLRG ist direkt daran angeschlossen.

Matthias Karle, der für die Ausbildung verantwortlich zeichnet, berichtete von zwei Kinderschwimmkursen, Jugendschwimmen, Jump-Training und vier Rettungsschwimmkursen. In diesen Kursen erwarben Teilnehmer Seepferdchen, Jugendschwimmabzeichen und Rettungsschwimmabzeichen. Schriftführer Alexander Daniel lobte kreative Veranstaltungen der Jugendleiterin Lara Koch

Die Finanzverwaltung der mehr als 500 Mitglieder zählenden DLRG-Ortsgruppe obliegt Bärbel Koch. Die Kassenprüferinnen Cornelia Schmid und Rudolf Mautz lobten Kochs Amtsführung: Die Einnahmen in Höhe von rund 54 000 Euro reichten nicht nur aus, um den hohen Ausgaben gerecht zu werden, sondern es konnte noch ein schöner Überschuss erwirtschaftet werden.

Der Vorsitzende Florian Hoyer erwähnte in seiner Ansprache vor allem die im vergangenen Jahr getätigten Investitionen, wie zum Beispiel Unterwasseranstrich der Rettungsboote (5000 Euro), Bekleidung (4000 Euro) Taucherausrüstung (2.400 Euro), neue GPS-ausrüstung (1500 Euro), Glasfaseranschluss (900 Euro) – Beschaffungen, die für die Schlagkraft der DLRG unabdingbar seien, sagte er. Er machte auf die Feier zum 60-jährigen Bestehen der DLRG Bodman-Ludwigshafen aufmerksam und lud zur Festveranstaltung am 20. April ins Seeum ein.

Bei den Vorstandswahlen wurden von der Versammlung alle bisherigen Inhaber der zur Wahl stehenden Ämter wiedergewählt: Michael Koch (2. Vorsitzender), Bärbel Koch (Schatzmeisterin), Rainer Keller (Technischer Leiter (TL) Tauchen), Matthias Hermann (Beisitzer Technik), René Rettich (TL Ausrüstung) und Simon Muser (TL Ausbildung Trocken).

Geehrte DLRG-Mitstreiter

10 Jahre Mitgliedschaft: Madeleine Fessel, Tobias Förster, Jutta Jäck, Michael Klein, Finn Malte Kromrey, Niclas Kromrey, Alexander Kuppel, Jana Kuppel, Anja Martin, Emma Nill, Leopold Sappler, Johannes B. Schweer, Tobias Springmann, Pia Späth, Ingo Stärk und Moritz Wörner

40 Jahre Mitgliedschaft: Anke-Maria Gentner, Katinka Gentner, Daniela Gohl, Michael Koch, Roland Koch, Dietmar Mayer, Stefan Sailer, Karin Weber-Dernick, Simone Zweigle, Johannes Freiherr von und zu Bodman