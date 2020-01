Neben der Straßendsanierung gehört auch der behindertengerechte Umbau der Bushaltestelle am Seeum-Vorplatz zu den geplanten Arbeiten. Die Steinplatten auf der Fahrbahn sind teilweise kaputt. Der Rat hat sich bereits mehrfach damit beschäftigt und zuletzt entschieden, die Fahrbahn zu asphaltieren.

Eigentlich sollte die Vergabe erst am 28. Januar auf der Tagesordnung stehen, doch sei dies früher notwendig gewesen, da der günstigste Bieter der Ausschreibung das Material bestellen muss, so Ortsbaumeister Ralf Volber in der Sitzung. Das Gremium stimmte der Vergabe zu einem Preis von rund 188 200 Euro zu.

Die Arbeiten sollen Anfang März beginnen und bis Ostern fertig sein, so Volber. In einer Sitzung Anfang Dezember ging die Gemeinde noch von nach Ostern aus.