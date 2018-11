Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, dass nicht viele Stellungnahmen eingegangen seien. Sabine Geerds, Stadtplanerin und Geschäftsführerin von Z&M Stadtentwicklung aus Friedrichshafen, umriss für das Gremium und die Zuhörer kurz, dass die Satzungen zwei Mal in der Offenlage gewesen seien und Anregungen aufgegriffen, geprüft und teilweise umgesetzt worden seien. Sie werte es als gutes Zeichen, dass es von Behörden in der letzten Runde keine Rückmeldungen gegeben habe. Die Satzungen wurden zum Beispiel noch um Regelungen zu Balkonen an Giebeln und Giebelwänden ergänzt, wie bereits die Sitzungsvorlage darstellte.

Alessandro Ribaudo (CDU) bat darum, nicht im Block über alle Satzungen abzustimmen. So fielen die Entscheidungen einzeln. Beim Altort Ludwigshafen waren alle außer Ribaudo für den Satzungsbeschluss. Bei den anderen beiden Bereichen fielen die Entscheidung einstimmig für den Beschluss. Klaus Gohl (Freie Wähler) lobte noch am Ende die gute Arbeiter der Planer.