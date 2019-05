von SK

Laut einer Mitteilung der Polizei war der Mann in Richtung Bodman unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen geriet und stürzte. Er zog sich mehrere Verletzungen am Bein und im Gesicht zu. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann einen Fahrradhelm, so die Polizei