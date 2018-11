von SK

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, lehnte der Mann in der Überlinger Straße in Ludwigshafen seitlich an einem Auto und machte mit Pfeifen auf sich aufmerksam. Wer zu ihm blickte, sah, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben sofort eine Fahndung ein, allerdings ohne Erfolg. Der Mann ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, er trug eine helle Winterjacke und schwarze Hose. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich telefonisch bei der Polizei in Bodman-Ludwigshafen melden unter (0 77 73) 92 00 17.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein