Beamte des Polizeireviers Stockach kontrollierten den Mann laut einer Pressemitteilung am Freitagabend gegen 23 Uhr in Bodman. Er zeigte den Polizisten dabei Dokumente, die in Polen ausgestellt worden sind.

„Die Überprüfung der Dokumente führte zum Ergebnis, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht wurden“, schreibt die Polizei. Denn der Mann habe seinen Führerschein vor einigen Jahren wegen Alkohol am Steuer verloren.