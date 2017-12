Bodman-Ludwigshafen Person stirbt bei Zusammenprall mit Zug

Kurz nach dem Strandbad Ludwigshafen hat ein Zug am Freitagabend eine Person erfasst und tödlich verletzt. Polizei und Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen waren im Einsatz.

An der Bahnlinie zwischen Ludwigshafen und Sipplingen ist am späten Freitagabend eine Person von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut einem Einsatzbericht der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen wurde die Abteilung um 21.33 Uhr alarmiert. Die Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle in der Nähe des Strandbads Ludwigshafen aus und betreuten die Fahrgäste im Zug sowie den Lokführer bis alle in Taxen weitergebracht wurden. Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr bis 0.30 Uhr. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf SÜDKURIER-Nachfrage.