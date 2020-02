von Friedrich W. Strub

Änderung bei den Parkplätzen in der Hauptstraße in Ludwigshafen: Laut einer Presseinformation sind diese vorrangig für die Kunden der anliegenden Geschäfte vorgesehen und die Parkdauer durch Parkscheiben geregelt. Inzwischen musste allerdings festgestellt werden, dass die Parkplätze von Anwohner benutzt werden. Die Verkehrsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft Stockach hat daher angeordnet, dass dort eine Parkscheibenpflicht schon ab 6 Uhr morgens beginnt. Laut Ortsbauamt sollen entsprechende Schilder in den nächsten Tagen aufgestellt werden. Der Gemeindevollzugsdienst wird die Einhaltung der neuen Regelung überwachen.