Nach den Frostschäden im Jahr 2017 kam die Dürre 2018. Wie die Obstbauern der Region damit umgehen, welche Probleme sie sonst haben und was sich künftig ändern muss, wurde beim Obstbautag des Obstbauvereins Bodensee im Seeum in Bodman besprochen.

Der relativ kleine Verein steht im Moment finanziell recht gut da. Rund 50 Anwesende erfuhren, dass die Einnahmen die Ausgaben um knapp 2200 Euro überstiegen hätten. Doch es ging nicht nur um den eigenen Verein. Der Vorsitzende Franz Buhl betonte, die Obstbauvereine müssten zusammenrücken und in Zukunft eventuell auch fusionieren. Man brauche über Kreis- und Landesgrenzen hinweg eine Einheit, wenn man politisch etwas erreichen wolle: "Probleme sind genügend da." Mit Blick auf die Frostentschädigung sagte er: "Das war eine gelungene Aktion. Der bürokratische Aufwand war zu stemmen. Ohne die Entschädigung sähe es wahrscheinlich in vielen Betrieben verheerend aus." Er bat Franz-Josef Müller, Präsident des Landesverbandes Erwerbsobstbau Baden-Württemberg, den Dank an geeigneter Stelle weiterzugeben.

Bürgermeister Mathias Weckbach hält Flächenkonzentration für notwendig

Bürgermeister Mathias Weckbach sprach über Flurbereinigung und die Notwendigkeit, Flächen mehr zu konzentrieren. Man werde nicht darum herum kommen, und das in einer Situation, in der der Markt schwierig sei. Die Politik sei gefragt. Vermarktung und Pflanzenschutzmaßnahmen müssten richtig vermittelt werden. "Bei vielen läuft beim Thema Pflanzenschutz sofort großes Kino im Kopf ab. Aber makellose Ware und Nichtstun geht halt eben auch nicht." Der Erwerbsobstbau pflege mit seiner Arbeit auch die Kulturlandschaft. "Ich bin froh, wenn eine intakte Landwirtschaft da ist. Sie wird sich verändern und ich wünsche jedem eine glückliche Hand und die richtige Entscheidung."

Präsident des Landesverbands fordert Unterstützung vom Handel

In seinem Beitrag ging Franz-Josef Müller deutlich auf die Probleme der Erwerbslandwirte ein. Auf ein Frostjahr folge ein üppiges Jahr mit viel Arbeit. Am Ende bleibe aber nicht viel mehr übrig als im Frostjahr, bemängelte er. Der Lebensmitteleinzelhandel verkaufe Ware von weit her statt der regionalen Produkte. "Wir müssen bei der Vermarktung mehr zusammenarbeiten, aber das Kartellrechtsamt erschwert das. Wir können Betriebsgemeinschaften gründen, um Themen in die richtige Ordnung zu bringen."

Müller betonte, wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege seien. Im Bereich Risikomanagement sei Bewegung. Arbeitsgemeinschaften im Ministerium erarbeiteten Möglichkeiten der Mehrgefahrenversicherung. Ganz wichtig war ihm jedoch: "Der Lebensmitteleinzelhandel muss uns auch in unserer Arbeit unterstützen und entsprechende Preise zahlen."

Geschäftsführer der Obstregion kritisiert Umweltministerium

Nach ihm beschrieb Dietmar Bahler, seit dem Sommer Geschäftsführer der Obstregion Bodensee, seine Aufgaben und stellte Lösungsansätze vor. Klimawandel mit Frost und Dürre, Pflanzenschutz in der Kritik, mangelnde politische Unterstützung, steigende Lohnkosten, Arbeitskräftemangel, Regionalität im Gegensatz zur Globalisierung, Überproduktion in Osteuropa sowie der Druck auf Erzeugerpreise bereiten ihm ebenso Sorgen wie die ganzjährig verfügbaren Konkurrenzprodukte, der sinkende Saftkonsum, der Onlinehandel, viele Clubsorten und die Tatsache, dass viele Betriebe keine Nachfolger finden.

Für Bahler war klar: "Man steht politisch nicht wirklich hinter uns. Das Umweltministerium macht es uns hier am Bodensee gerade recht schwer." Dennoch würden die Erwerbslandwirte nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern überlegen, was sie gemeinsam zur Abwendung dieser Gefahren tun könnten. Er nannte betriebsindividuelle Strategien wie zusätzliche Ferienwohnungen, Brennerei, Hofläden oder die Umstellung auf Bioobst. Man müsse vielleicht auch über Alternativen zu Kernobst nachdenken und Produktionsthemen beleuchten. Große Bedeutung käme dem Marketing und der Positionierung der Bodenseeregion zu. Hier gehe es auch um gut durchdachte Absatzstrategien. "Wir haben fähige Köpfe in unseren Reihen, die möchten wir aktivieren und zusammenbringen." Hier wünschte er sich vor allem das Engagement junger Erwerbslandwirte.

Darauf ging auch Holger Stich vom BLHV ein. "Wir haben immer weniger Landwirte in Räten. Nur mit Interessensvertretern können wir was bewegen, sonst haben wir keine Mitsprachemöglichkeiten", mahnte er. Auch wenn das einen zusätzlichen Aufwand bedeute, sei es unglaublich wichtig für die Betriebe und die Region.