von Friedrich W. Strub

„Leinen los“ heißt es am Sonntag, 21. Juli, wenn die zum Kirchenschiff umfunktionierte MS Großherzog Ludwig um 18.15 Uhr ab Bodman zu einem ökumenischen Gottesdienst ausläuft. Sich treiben lassen, dennoch ein festes Ziel vor Augen, die Abendstimmung genießen, miteinander unterwegs sein und geistliche Impulse als Kraftquelle spüren: All dies bieten die musikalisch umrahmten Gottesdienste, die abwechselnd von einem evangelischen und katholischen Geistlichen gehalten werden, die in ihren Predigten lebensnahe Themen ansprechen.

Unter dem Dach der Erzdiözese Freiburg und der evangelischen Kirchenbezirke Überlingen-Stockach und Konstanz und unter dem Organisationskomitee von Heike Schuster, der Beauftragten für das Projekt Kirche im Tourismus der Evangelischen Landeskirche Baden, freuen sich die Organisatoren über den Erfolg der spirituellen Angebote, die seit dem Start 2013 von über 4000 Menschen in Anspruch genommen wurden.

Kostenlos und bei jedem Wetter

Alle Fahrten sind kostenlos und finden bei jedem Wetter statt. Es wird lediglich um eine Spende zur Deckung der Fahrtkosten gebeten. Das Kirchenschiff MS Großherzog Ludwig mit Kapitän Vladimir Deinis startet an vier Sonntagen jeweils um 18.15 Uhr in Bodman mit den angemeldeten Passagieren nach Überlingen, wo die Teilnehmer aus dem Konstanzer Raum und dem Linzgau zusteigen. Das Zubringerschiff für die Konstanzer Teilnehmer nach Überlingen legt in Dingelsdorf um 17.30 Uhr ab, während das Zubringerschiff von Wallhausen nach Überlingen um 18.12 Uhr abfährt.

Nachdem das Kirchenschiff um 19 Uhr den Hafen in Überlingen verlassen hat, beginnt der rund einstündige Gottesdienst auf dem See in Höhe Meersburg. Das Schiff kehrt gegen 20.15 Uhr wieder nach Überlingen zurück, wo die Teilnehmer aus dem Raum Konstanz und Linzgau von Bord gehen, während die Teilnehmer aus dem Raum Stockach mit dem Kirchenschiff wieder Bodman ansteuern, wo es gegen 21 Uhr ankommt.

Die Termine: Sonntag, 21. Juli: Pfarrerin Kristina Wagner (ev.). Pastoralreferent Manfred Fischer (kath.)., Musik: Chor Höriluja; Sonntag, 28. Juli: Pfarrer Thomas Hilsberg (ev.), Gemeindereferentin Stefania Manga (kath.), Musik: Criminal Harmonists; Sonntag, 4. August: Pfarrer Daniel Burk (ev.), Pater Hans-Peter Becker SAC (kath.) Musik: Maranatha Chor & Band; Sonntag, 11. August: Dekanin Hiltrud Schneider–Cimbal (ev.), Pater Hans-Peter Becker SAC (kath.); Musik: Chor SISINGAS. Anmeldungen für die Fahrten des Kirchenschiffs nimmt die Tourist-Information Bodman-Ludwigshafen unter Telefon (077 73) 93 00 40 entgegen.