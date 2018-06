Bodman-Ludwigshafen Neues Lenk-Werk in Bodman: Das Schiff ist da

Jetzt hat auch Bodman seinen Lenk: Der Künstler hat sein neues Werk mit dem Titel Narrenschiff am Seeum installiert.

Jetzt hängt das neue Werk: Künstler Peter Lenk hat das Narrenschiff in den vergangenen Tagen am Seeum in Bodman installiert. Das Relief an der Außenwand zeigt zahlreiche Figuren im Lenk-Stil, unter denen zum Beispiel der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck oder Vorstandsvorsitzende aus der Autobranche sind.

Die Gemeinde hat 80 000 Euro für das mehrere Tonnen schwere Narrenschiff aus Kalksteinguss ausgegeben. Es ist das erste öffentliche Lenk-Werk in Bodman – am Zollhaus in Ludwigshafen gibt es bereits das Triptychon "Ludwigs Erbe". Das Narrenschiff ist ab sofort zu sehen. Die offizielle Enthüllungsfeier mit Grußworten, Reden, Fassanstich, Info-Pavillon und Frühschoppenkonzert des Musikvereins Ludwigshafen ist am Sonntag, 6. Mai, ab 11 Uhr.