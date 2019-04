Es gibt Neuigkeiten aus der Ortsmitte von Ludwigshafen: Das Traditionsgasthaus Hotel-Restaurant Krone, das seit 148 Jahren besteht und fünf Generationen lang von der Familie Specht geführt wurde, stellt sich dem Wandel der Zeit. Jetzt heißt es Krone Hotel Garni und Krone Event und ist kein öffentliches Restaurant mehr. Investor Mario Pyhan, dessen Frau Sandra das Hotel jetzt als Geschäftsführerin leitet, erklärt, wie es dazu kam und wie das neue Konzept aussieht. Wichtig ist ihm, auch weiterhin Anlaufstelle für einheimische Gruppen und Vereine zu bleiben. Auch für Feste aller Art bietet er seine Räume samt Bewirtung an.

Mario Pyhan lebt seit 1996 in Ludwigshafen. Über das Hotel Adler lernte der gelernte Hotelfachmann die Familie von Dietmar Specht kennen. Pyhans ältester Sohn jobbte damals bei Specht. Pyhan selbst lag das Hotel Krone schon damals am Herzen. "Wenn du irgendwann aufgibst, übernehme ich", habe er Specht versprochen. "Und im August 2018 hat er dann gesagt 'Es wäre dann soweit', und ich wusste sofort, was er meinte."

Schlanke Strukturen angestrebt

Auch wenn die Gastronomie in seiner Familie seit Generationen Tradition hat, bleibt Mario Pyhan seiner Tätigkeit als freier Versicherungsmakler treu und tritt nur als Investor und Ideengeber auf. Ihm und seiner Frau sei schnell klar geworden, dass vorhandene Strukturen so nicht weitergeführt werden können. "Viele Reisegruppen, gastronomische Veranstaltungen, Stammtische mit vielen Arbeitsstunden zu unterschiedlichen Dienstzeiten mit Erträgen, die für keinen Unternehmer mit Weitsicht zum Erfolg führen – da musste sich etwas ändern", erklärt er. Sie entschieden sich dafür, das Haus auf effektive, schlanke Strukturen umzubauen, um fünf Mitarbeiter entsprechend bezahlen zu können.

"Manch Altbewährtes muss aufgegeben und Anderes mit neuen, innovativen Dingen gemischt werden, um erfolgreich in die Zukunft gehen zu können", beschreibt er seinen Plan.

Seit dem 1. April erste erfolgreiche Veranstaltungen

Sie wollten mit Reisegruppen weiterarbeiten, denn viele Touristen von auswärts wollten den Bodensee in der Gruppe kennenlernen. Aber, so betont er, sie wollten auch keineswegs die Ludwigshäfler Gäste vergraulen. In der Bauphase ab Januar seien immer wieder Passanten stehen geblieben, die sich wohl fragten, ob und wie es mit dem Traditionshaus weitergehe. Und ganz klar wolle er auch den Einheimischen etwas bieten.

"Wir stellen unsere Räumlichkeiten mit Bewirtung allen zur Verfügung – für persönliche Feste, Vereinsversammlungen, Stammtische, Vereinsfeste, Betriebsfeste und auch für Fasnachtsveranstaltungen. Schließlich haben wir das Narrenbaumloch fast vor der Tür", so Pyhan.

Auch künftig ist jeder willkommen

Seit dem 1. April seien die ersten erfolgreichen Veranstaltungen gelaufen, und er habe nur zufriedene Rückmeldungen erhalten. Pyhan weiß: "Die Vereine sind verständlicherweise etwas nervös, weil sie nicht mehr spontan nach einer Probe vorbeikommen können, um einen gemütlichen Absacker zu nehmen." Doch er biete in Absprache mit den Vereinen gerne feste Termine an, wo jeder wisse, dass er willkommen sei. "Und jedem Verein wird die Krone als Vereinslokal immer zur Verfügung stehen.

"Mit den Vorsitzenden der Narrenzunft-Seehasen, des Turnvereins, des St. Ottmar Chores, den Wassersportfreunden Ludwigshafen und dem MSC habe ich mich schon getroffen und bin auf ihre Wünsche eingegangen", erzählt er. Er hofft, dass Vereine und Gruppen bei Unsicherheiten auf ihn zukommen. "Die Leute dürfen uns gerne ansprechen. Wir wollen niemand vergessen und wenn das passieren sollte, dann geschieht es nur aus Unwissenheit", entschuldigt er sich schon vorab.