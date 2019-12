Der neue Busfahrplan bringt Wartezeiten für Schüler oder Pendler mit sich, die morgens gegen 7 Uhr von Bodman nach Ludwigshafen und von dort mit dem Zug nach Überlingen fahren wollen. Dies griff Hauptamtsleiter Stefan Burger in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Der Bus fahre früher in Bodman los, was eine Wartezeit von 20 Minuten am Bahnhof Ludwigshafen bedeute.

Auf die Beschwerde der Gemeinde beim Unternehmen hin, sei nun die Antwort gekommen, dass die Betroffenen auch den Bus nach Überlingen nehmen könnten, für den es lediglich fünf Minuten Wartezeit in Ludwigshafen gebe. Alessandro Ribaudo (CDU) erkundigte sich, ob die Gemeinde trotzdem an dem Thema dran bleiben werde. Burger sagte dies zu und bemerkte, dass der Zeitraum zwischen der Anhörung der Gemeinden und dem Druck des neuen Busfahrplans sehr knapp gewesen sei. „Wir haben aber direkt reagiert“, sagte er.

Die gute Nachricht sei, dass es auch „erhebliche Ausweitungen“ im Fahrplan gebe. So erklärte Burger, dass Busse teilweise neu bis 22.30 Uhr abends und tagsüber häufiger fahren werden.