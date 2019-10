Die Gemeinde strebt seit einer Weile an, für das Flächendreieck zwischen Radolfzeller Straße (B 34) und Bahnhofstraße in Ludwigshafen einen Bebauungsplan zu erstellen. Ein Haken war bisher unter anderem die Erschließungsgrenze in der Ortsdurchfahrt an der B 34, die bei der Hausnummer 11 lag. In einem Erschließungsbereich sind private Einfahrten erlaubt, im Verknüpfungsbereich nur Straßeneinmündungen. Zudem sind Gebäudeabstände zur Straße im Erschließungsbereich nach dem gelten Baurecht (statt 20 Meter zur Straße) möglich. Trotzdem existieren aber an der B 34 Zufahrten an mehreren Grundstücken, wo es eigentlich nicht erlaubt gewesen wäre.

Nun ist das Hindernis aber aus dem Weg und alles geordnet: Der Gemeinderat hat die Ortsdurchfahrtgrenzen neu festgelegt. Jetzt befindet sich die Erschließungsgrenze Richtung ortsauswärts bei der Zufahrt zum Altersheim (Hausnummer 34). Der folgende Verknüpfungsbereich endet nach der Wilhelm-Schäfer-Straße.