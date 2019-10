Uwe Specht ist kein Unbekannter im Gemeinderat, aber nun wieder neu dabei. Der 41-Jährige saß bereits von 2009 bis 2014 im Gremium und wurde nun wieder für die Freien Wähler hineingewählt. „Ich habe gesehen, dass wir etwas bewegt und erreicht haben“, erzählt er. Das sei auch der Beweggrund gewesen, es wieder zu versuchen. „Und es hat geklappt.“

Dennoch wisse er auch, dass es manchmal dauern könne, bis ein Ziel erreicht ist. Es seien teilweise lange Prozesse, die man nicht über das Knie brechen könne. Das Thema Hochwasserschutz aus seiner ersten Amtszeit sei jetzt noch nicht ganz abgeschlossen. Und zur Verkehrssituation in Ludwigshafen sagt er zum Beispiel: „Schön wäre es, wenn der Schwerlastverkehr abnehmen würde.“

Ein weiteres Thema, das Uwe Specht bei seiner Arbeit als Gemeinderat sehr am Herzen liegt, ist die Kinderbetreuung in Bodman-Ludwigshafen. „Die Berufstätigen brauchen eine längere Betreuung und mehr Angebote“, sagt der dreifache Vater.

Als Landwirt weiß Uwe Specht auch, wo in diesem Bereich Probleme liegen oder liegen könnten. „Wir leben von und mit der Natur. Wir können nur zusammen existieren“, fasst der Obstbaumeister zusammen. Die Landwirte müssten auch mit der Natur arbeiten.

Verfügbarer sowie bezahlbarer Wohnraum, vor allem auch für die Ortsansässigen, gehört ebenfalls zu Uwe Spechts Themen. Dabei ist ihm klar, dass günstig überall anders definiert wird. In der Seegemeinde, die eine gute Infrastruktur habe, sei das Preisniveau höher. „Die Gemeinde versucht, so gut wie möglich gegenzusteuern“, sagt er in Hinblick auf die wohnbaupolitischen Grundsätze.

Uwe Specht ist gebürtiger Ludwigshafener und lebt mit seiner Familie in Ludwigshafen. Hier hat er im Jahr 2009 von seinem Vater den Betrieb übernommen. Der 41-Jährige ist neben Christian Pichler (CDU) einer von zwei Feuerwehrmännern im Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen.