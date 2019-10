Die Kandidatur bei der Kommunalwahl 2019 war für den 36-jährigen Christian Pichler der zweite Versuch. Und es klappte. Nachdem er einen Sitz im Rat zehn Jahre zuvor knapp verpasst hatte, konnte er nun für die CDU in das Gremium einziehen.

„Ich habe gedacht, dass es jetzt die richtige Zeit ist und die Themen passen“, sagt der zweifache Vater. Die Generation Anfang/Mitte 30 habe Probleme, auf dem Wohnungsmarkt etwas zu finden. „Die Warteliste für Bauplätze ist lang“, weiß Pichler. „Viele fragen danach.“ Es sei wichtig, dass auch Grundstücke im Neubaugebiet Haiden in Privatbesitz auf den Markt kämen. Und auch in Bodman gebe es eine große Nachfrage.

Ihn bewege auch, wie es mit der Schule und den Kindergärten weitergehe. „Deshalb bin ich im Schul- und Kindergartenausschuss.“ Sein Sohn komme im nächsten Mai in den Kindergarten, erzählt er. Deshalb sei für den 36-Jährigen interessant, was ausgebaut werde und was nicht. Den Tourismus hat er ebenfalls auf der Agenda. „Davon lebt der Einzelhandel“, sagt Pichler, der aus einer Gastronomiefamilie kommt.

Das Thema Feuerwehr ist für ihn als Kommandant der Feuerwehrabteilung von Ludwigshafen sehr wichtig. Der Bedarfsplan solle zügig umgesetzt werden, sagt Pichler, der neben Uwe Specht einer von zwei Feuerwehrmännern im Gemeinderat ist: „Die Millionenausgaben in den nächsten Jahren sollen Hand und Fuß haben.“ Beim Bedarfsplan habe er bereits im Vorfeld mitgearbeitet, weil die Gemeinde die Feuerwehr dabei mit im Boot hatte.

Eigentlich war der Erfolg bei der Wahl eine Überraschung für Christian Pichler. Er habe nicht ganz damit gerechnet, weil die Liste stark war. Seine Abende sind nun vollgepackt mit ehrenamtlichem Engagement: Montags treffen sich die Feuerwehr-Mitglieder, dienstags ist Gemeinderat und es gibt auch noch weitere Ausschüsse.

Die übrige Freizeit gehört seiner Familie und dem laufenden Umbau. Im Sommer sei er auch bei jedem Fest dabei und die Feuerwehr habe inzwischen keine Sommerpause mehr, erzählt er.