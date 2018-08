von Friedrich W. Strub

Jugendliche sollen bald einen Ort haben, an dem sie sich regelmäßig zum Austausch und zu Spielen treffen können: Nach den Sommerferien soll der neue "Jugendtreff Ludwigshafen" öffnen. Es handelt sich um das Haus Hauptstraße 9, in der einst die erste Apotheke am Ort beheimatet war.

Jetzt werden die Pläne konkret: Wie das Team Jugendtreff Ludwigshafen mitteilt, sind alle Jugendlichen ab Klasse 5 zu einer Informationsveranstaltung für Samstag, 29. September, ab 10 Uhr, in das Haus eingeladen. Bis 13 Uhr können die für den Jugendtreff vorgesehenen Räume besichtigt und Vorschläge gemacht werden, was an Spielen und Zubehör angeschafft werden soll.

Welche Ausstattung soll angeschafft werden?

Das Grundstück ist in Gemeindebesitz, beherbergt eine Töpferei und bis vor Kurzem auch ein Steuerberatungsbüro. Lange wurde bei der Gemeinde überlegt, was man mit dem Gebäude anfangen soll und kann. Abreißen oder erhalten? Schon lange sucht die Jugend für sich einen Treffpunkt und so bietet sich dieses Haus dafür an, wie im Gemeinderat vorgeschlagen wurde. Und so entschied man auch.

Organisatoren brauchen Hilfe der Eltern

Vorerst sind für den Jugendtreff zwei Öffnungstage angedacht: mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr. Dann können die Jugendlichen zusammensitzen, spielen und sich austauschen.

Zumindest eine erwachsene Person solle als Ansprechpartner vor Ort sein, allerdings ohne Erziehungsauftrag und ohne Aufsichtspflicht, so wollen es Befürworter des Jugendtreffs. Diese Ansprechpartner-Rolle obliegt allein den Eltern, wird betont. "Schön wäre es, wenn sich ein Pool zur Verfügung stehender Ansprechpartner finden würde, welcher dann in einem Plan verankert wird", heißt es vom Team Jugendtreff.

Sobald sich der Treff etabliert hat, sollen auch weitere Angebote überlegt werden, zum Beispiel Geburtstagsfeiern, Lesenachmittage, Bastelstunden und anderes mehr.

Für Anregungen und Fragen können sich Jugendliche und Eltern unter Telefon 0170-245 62 31 oder per Mail an jugendtreff2018@web.de an die Organisatoren wenden

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein