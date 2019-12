Der Platz war seit Mitte Oktober wegen Pilzbefall gesperrt gewesen. Es hatte sich zwischenzeitlich sogar so dramatisch dargestellt, dass ein kompletter Abbau im Raum gestanden hatte, da dort giftige Pilze gefunden worden waren. Nach einem Ortstermin konnte die Situation mit kleinen Maßnahmen gelöst werden.

Christoph Leiz (Grüne) merkte in der Ratssitzung am Dienstag zum Spielplatz noch an, dass eine neue Bank auch schön wäre. Ortsbaumeister Ralf Volber sagte, dass diese nicht morsch sei, aber signalisierte, dass ein Austausch möglich sei. Das reparierte Spielhäuschen steht bereits wieder.

Ludwigshafen Gute Nachricht nach Giftpilzfund: Spielplatz im Gröblen bald wieder offen