von Friedrich W. Strub

Wenn der Musikverein Ludwigshafen zu seinem Jahreskonzert einlädt, stehen Freunde der Blasmusik erfahrungsgemäß vor einem erlebnisreichen Konzertabend. Am vergangenen Samstag war das nicht anders und so boten die Musiker eine Weihnachtsgala im ausverkauften katholischen Gemeindezentrum, die zu einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk des Musikvereins an seine Zuschauer wurde. Denn das Publikum konnte nicht nur bekannten Weihnachtsliedern lauschen und sich damit auf die besinnliche Zeit freuen, sondern auch miteinstimmen oder in Erinnerungen schwelgen.

Gesamtes Programm erstmals Weihnachten gewidmet

Während bei den bisherigen Konzerten gerne mal ein Weihnachtsstück in das Programm aufgenommen wurde, widmete der Musikverein sich nun ganz diesem Thema. Dirigent Rainer Ehmann ist es dabei gelungen, dem Publikum ein Programm zu präsentieren, das restlos begeistern konnte. Zuschauer standen am Ende applaudierend vor ihren Stühlen, um die Leistung zu würdigen. Dabei waren es besonders die bekannten Stücke, teils neu arrangiert, die zum Mitwippen und sogar Mitsingen bewegten. Das Hauptorchester spielte eingangs mit der "Festival Fanfare for Christmas" von John Wasson eine Komposition, die die zwei bekannten Choräle "Herbei o ihr Gläubigen" und "Joy to the World" zu einem kraftvollen Orchesterwerk kombiniert, das nicht nur von den Trompeten alles abverlangt.

Musiker spielen deutsche und englische Titel

Im Verlauf des Programms wechselten die Musiker zwischen deutschen und englischen Titeln: Unter dem Titel "Deutsche Weihnacht" stellte Dirigent Rainer Ehmann drei der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder "O Tannenbaum", "Alle Jahre wieder" und "Süßer die Glocken nie klingen" zusammen. Da wurden Kindheitserinnerungen wach. Nach der traditionellen "Deutschen Weihnacht" wurde das Publikum mit einem der populärsten amerikanischen Weihnachtslieder "Have yourself a merry little Christmas" bekannt gemacht. Es ist 1943 für den Musicafilm "Meet me" in St. Louis entstanden. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges wurde aber der Text angepasst: Aus dem traurigen "Mach dir eine schöne Weihnacht, es könnte deine letzte sein" wurde ein ermutigendes "Lass dein Herz leicht sein, befreie dich von der Last des Alltags."

MVL-Vorsitzender Robert Auer (rechts) würdigte die Leistung aller Aktiven und insbesondere von Dirigent Rainer Ehmann (links). | Bild: Friedrich W. Strub

Bei ungewöhnlichen Titel greift auch die Tochter zum Taktstock

Neben Klassikern wählte Rainer Ehmann auch ungewöhnliche Stücke wie "Nightmare before Christmas" – eine bizarre Weihnachtsgeschichte aus einem gruseligen Trickfilm. Warum? "Ganz einfach, weil der Film eine so tolle Musik hat", so die Antwort des Dirigenten. Wenig später schickte Ehmann die Zuhörer mit "Polar Express" mit auf die abenteuerliche Reise eines Jungen zum Nordpol. Dabei schlüpfte der Dirigent in die Rolle eines Erzählers, während seine Tochter Kathrin Ehmann-Merker den Taktstock übernahm. In eine Winterwelt hatte zuvor auch "Dashing through the snow" von Richard Saucedo geführt – dabei konnte der Zuhörer eine Jagd durch den tiefen Schnee erleben und von einer Zeit träumen, als es noch richtige Winter gab. Bei der Weihnachtsgala standen auch Carina Jäckle und Christopher Fürst auf der Bühne, die als Sänger durch ihre Auftritte bei den Musicals "Stettelberger 2" und "Sound & light" bekannt sind.

Der Auftritt der Sängerin Carina Jäckle (re.) und des Sängers Christopher Fürst gehörten zu den Glanzlichten des erlebnisreichen Abends. | Bild: Friedrich W. Strub

Ohne Zugaben durfte keiner von der Bühne

Der Nachwuchs hatte die Wintergala zuvor eröffnet. Das Jugendblasorchester spielte die "Christmas Ouvertüre" von Eric Osterling und zeigte bereits das Können der jungen Musiker. Darauf folgte die Filmmusik "Somewhere in my memory" aus dem Film "Home Alone", ehe sich die großartigen jungen Musikanten mit der Zugabe "Let it snow" von dem Publikum und der Bühne verabschiedeten. Auch die erwachsenen Musiker spielten noch zwei Zugaben: "Feliz Navidad" und "White Christmas".