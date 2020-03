Viele Mitglieder des Musikvereins Ludwigshafen trotzten möglichen Ansteckungsgefahren und kamen zur Hauptversammlung ins Hotel Krone. Der Abend war der Startschuss in ein aufregendes Jubiläumsjahr, das offiziell schon mit dem „Best-Of“-Konzert im Dezember begonnen hatte.

Dass im Sabbatjahr, wie Dirigent Rainer Ehmann 2019 bezeichnete, doch viel passiert war, zeigte Schriftführer Florian Loewenberg in seinem umfangreichen Protokolllbuch. Auch wenn 2019 eher als Anlauf für den Sprung in die Jubelfeiern gedacht war, wirkten die Musikerinnen und Musiker bei allen wichtigen Veranstaltungen von Fasnacht, Hafenfest, Sommernachtskonzert bis Volkstrauertag und Patrozinium mit. Ende November waren nach 27 Jahren die neuen Uniformen übergeben worden. Außerdem hatte der MVL eine neue Satzung beschlossen.

Probleme im Jugendbereich

Der Kassenbericht von Pamela Moser fiel insgesamt positiv aus. Durch die Sponsoring-Aktion, für die viele Musiker losgezogen seien, seien viel mehr Spenden als gedacht eingegangen, die sie aber auch nötig gehabt hätten. Auch für die großzügige Spende der Gemeinde dankte Moser. Der Jugendbereich habe Minus gemacht, es seien weniger Kinder in Ausbildung und es gebe mehr Einzelunterricht als früher.

Hier setzte Kathrin Ehmann-Merker vom Team Jugend an. Sie bezog sich auf eine Studie von 2018, bei der rund ein Viertel der befragten Zwölf- bis 19-Jährigen angegeben hatte, selbst Musik zu machen. Dennoch habe es bei ihnen nur zwei Anmeldungen für Instrumentalunterricht gegeben.

„Sind das die Folgen aus den Jahren 2016 bis 2018 ohne musikalisches Früherziehungsangebot?“, fragte sie. Dann habe sie Hoffnung, denn aktuell seien fünf Kinder in der musikalischen Früherziehung und 15 im Blockflötenunterricht. Sie bedauerte, dass viele Familien diese Angebote nicht nutzen, zumal Studien einen Zusammenhang zwischen aktivem Musizieren und besseren Schulnoten zeigten und weiter belegten, dass sich gemeinsames Musizieren deutlich positiv auf das soziale Miteinander auswirke.

Vororchester für Jungmusiker

13 Musiker seien derzeit in vereinsinterner Ausbildung. Die Problematik der mangelnden Besetzung in manchen Registern, großer Leistungsunterschiede und des noch fehlenden Nachwuchses bestehe aber weiterhin. Bis zum Sommer werde es daher eine JBO-Pause geben. „Ab September bereiten wir uns dann gemeinsam auf unsere Weihnachtsgala vor“, erklärte Kathrin Ehmann-Merker.

Ab April wird sie mit Christine Strobel ein Vororchester für alle Jungmusiker anbieten, die noch in Ausbildung sind. So wollen sie den Übergang ins JBO erleichtern, den Leistungsstand dort erhöhen und sich untereinander besser kennen lernen. Ihre Idee: „Wir wollen den Schülern schon so früh wie möglich zeigen, wie viel Spaß das Musizieren in einer Gemeinschaft und das verantwortungsvolle Vereinsleben macht.“ Der Vorsitzende Robert Auer lobte die sehr gute Jugendarbeit, die im Verein Tradition habe. „Ihr seid die Garanten dafür.“

Dank an Einsatz für den Verein

Dirigent Rainer Ehmann ging auf die anstehenden Termine ein. Für den Festakt habe er neben der „Olympic Fanfare“ noch das „Concerto Jubiloso“ geschrieben. „Das Stück ist vielleicht auch etwas Persönliches, aber 150 Jahre MVL und 30 Jahre Dirigent erlebt man ja nicht alle Tage“, betonte er. Die Veranstaltung „Sound & Light“ werde dem Orchester auch wieder einige Arbeit abverlangen.

Ehmann dankte den Helfern Andreas End für den immer perfekten Klang, Michael Merker für die Powerpoint Präsentationen, Verena Loewenberg für die Lichtsteuerung, seinen Söhnen Patrick und Jonas für die Gestaltung der Programmhefte und Plakate sowie Christine Strobel und seiner Tochter Kathrin Ehmann-Merker für ihren wichtigen Einsatz im Dienste der musikalischen Zukunft des Vereins. Er fasste zusammen: „Wir haben einige schöne Erfolge im letzten Jahr erzielt, auf denen wir uns aber nicht ausruhen sollten. Lasst uns gemeinsam weiter an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.“

Offener auf neue Mitglieder zugehen

Robert Auer sprach über Organisatorisches. Mit der neuen Geschäftsordnung könne man sich besser aufstellen. Er lobte das neue Erscheinungsbild des Musikvereins, das neben der Uniform auch die Homepage und das Logo umfasst. Und er wünschte sich, der Verein möge offener auf neue Mitglieder zugehen und es schaffen, über eine flexible Mitgliedschaft Musiker an sich zu binden, auch wenn diese eine Zeit lang zum Studieren oder Arbeiten woanders lebten.

Auch spontane Bereitschaft sei oft schwierig, doch wenn es darauf ankäme, seien alle da. „Diese Punkte kann die Vorstandschaft nicht allein regeln. Da muss jeder an sich arbeiten, dann wird unsere Gemeinschaft noch deutlich besser“, sagte er.

Vorstand wird einstimmig entlastet

Die Kassenprüfer Oliver Thum und Laura Strobel bestätigten eine einwandfrei Kassenführung und Bürgermeister Matthias Weckbach bat die Anwesenden um die Entlastung des Vorstandsteams. Im Namen der Gemeinde dankte er für die Arbeit des Vereins und sein Mitwirken an kirchlichen und weltlichen Festen wie auch an der Fasnacht.

Auf den Fotos habe er gesehen, dass immer ganz viele Musiker dabei waren. „Das zeigt, dass es hier stimmt. Gerade der Musikverein ist der Verein, der es schafft, viele miteinzubeziehen.“ Er sei auch ein Paradebeispiel dafür, immer wieder junge Mitglieder in die Verantwortung zu bringen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.