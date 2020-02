Die Hobbyköchin hat es nicht ganz geschafft! Michelle Fuchs landete bei der Bodensee-Ausgabe des perfekten Dinners auf dem zweiten Platz. Am Donnerstagabend hatte die 49-Jährige nach vier der insgesamt fünf Kandidaten noch geführt – Marika aus Lustenau konnte die Frau aus Bodman am Freitagabend mit ihrem Menü aber noch überholen.

32 Punkte reichten nicht ganz

Die 32 Punkte, die sie am Mittwochabend bei der Koch-Doku auf dem TV-Sender Vox von ihren vier Mitstreitern erhielt, reichten also nicht ganz für den Sieg. „Ich hätte niemals gedacht, dass es der zweite Rang hätte werden können. Ich war sehr überrascht, weil ich mir nicht wirklich sicher war, ob meine texanische Küche so gut ankommt“, sagt die Bodmanerin. Und sie ergänzt: „Ich habe mich richtig gefreut, als ich das Ergebnis gesehen habe.“

Und die Siegerin? Der gönnt Michelle Fuchs den Erfolg: „Die Kochleistung war sehr gut. Ich habe ihr auch neun Punkte gegeben und dachte mir schon, dass sie es am Ende machen wird.“ Mit 35 Zählern war Marika nicht zu schlagen. Damit sicherte sich die Frau aus Lustenau das Preisgeld von 3000 Euro, während Michelle Fuchs leer ausging.

Den Auftakt machte ein Konstanzer

Den Auftakt als Gastgeber hatte am Montagabend der Konstanzer Denny gemacht. 25 Punkte erhielt er von den anderen Teilnehmern – Michelle Fuchs gab ihm sechs. Als zweite Kandidatin ging die Konstanzerin Alexandra mit 31 Zählern zunächst in Führung – von der Bodmanerin erhielt sie acht der maximal zu erreichenden zehn Punkte.

Einen Abend, nachdem die Sprachstudentin aus Bodman in Führung gegangen war, kochte Michael aus Meckenbeuren. Auch er konnte Michelle Fuchs mit seinen 31 Punkten nicht überholen und blieb knapp hinter ihr. Die 49-Jährige gab Michael wie auch Alexandra acht Punkte. „Viele haben super gekochtet“, erzählt Fuchs. „Es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ich würde wieder mitmachen.“