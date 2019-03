von SK

Viele Anwesende, positive Berichte und Umbauten: In der Mitgliederversammlung des Yacht-Clubs Ludwigshafen Bodensee (YLB) ging es um zahlreiche Themen. 128 aktive und fördernde Mitglieder und etliche neue Gastmitglieder nahmen laut einer Mitteilung des Vereins an der Versammlung teil.

Präsident Andreas Rietschel legte er seinen Rechenschaftsbericht zum vergangenen Jahr ab. "Viele Baumaßnahmen rund um die Hafenanlage wurden in seinem ersten Dienstjahr schon in Angriff genommen und stehen dank vieler tatkräftiger Helfer nun kurz vor der Vollendung", teilt der YLB mit. Ein Großteil fallen neben der Sanierung der Steganlage und der Plattform auf die Neugestaltung des Parkplatzes. Dies habe die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen bereits vor Längerem gefordert. Der Umbau laufe seit zwei Wochen. "Bis zum Beginn der Saison wird dies fertiggestellt sein", so der YLB.

Vize-Präsident Roland Aicheler stellte ein großes und seit Jahren diskutiertes Thema, eine Vergaberichtlinie für Liegeplätze, vor. Der Vorstand hatte Kriterien erarbeitet, um die feste Zuteilung der Liegeplätze für die Mitglieder transparent, fair und nachvollziehbar zu gestalten. Es ergab sich ein Punktesystem für Geleistetes im Club-Leben. Ebenso ist die aktuelle Positionierung auf der Warteliste für alle einsehbar. Schon jahrelang war dies ein Wunsch der Mitglieder und ist nun ein erster Vorstoß in Richtung Transparenz.

Einige besonders engagierten Mitglieder erhielten im Rahmen der Mitgliederversammlung Dank: Sie waren das ganze Jahr überaus bei den anstehenden Arbeiten einsatzbereit, aber auch aktiv in der Ausbildung der Jugendlichen dabei.

Bürgermeister Matthias Weckbach würdigte das gute Verhältnis zwischen dem YLB und der Gemeinde, die unter Mitbenutzung des Clubhauses den benachbarten Gemeindehafen unterhält. Hier stellte er vor allem die Zusammenarbeit bei der Neugestaltung des Parkplatzes in den Vordergrund.

Über die Aktivitäten beim Regattasegeln berichtete der kommissarisch eingesetzte Wettfahrtleiter Thomas Begher. Der YLB sei nicht nur am Bodensee erfolgreich, sondern auch international. Ein Nachwuchstalent des YLB, Tim Fischer, starte momentan zwar auch noch für einen anderen Verein, sei aber auf dem Weg an die Weltspitze im 49er. Im vergangenen Jahr 2018 wurde er im dänischen Aarhus Drittplatzierter bei der Weltmeisterschaft und bereitet sich nun im Perspektivkader auf eine mögliche Olympiateilnahme in Tokio im Jahr 2020 vor.

Jugendwart Michael Begher konnte Erfreuliches über die sportlichen Ergebnisse der Jugend sagen. Die Brüder Niklas und Hannes Ill stechen hier besonders heraus. Niklas Ill belegte den fünften Rang auf der französischen Meisterschaft und war auch auf vielen nationalen Wettfahrten auf guten Platzierungen vertreten. Hannes Ill in der Laser Radial-Klasse ebenso. Jedoch musste der Jugendwart auch auf rückläufige Zahlen an jungen Mitgliedern hinweisen. Dies sei ein Problem, der man in Zukunft verstärkt entgegentreten müsse. Deshalb präsentierte er die neu aufgelegte „Kooperationsvereinbarung Jugend Seeend“. Die Versammlung beschloss diese einstimmig. Die vier benachbarten Segelvereine arbeiten auch in Zukunft wieder Hand in Hand, um Jugendlichen den Segelsport nahe zu bringen.

Laut Schatzmeister Thomas Fischer konnten schon 2018 einige Kosten für das laufende Jahr gedeckt werden, so dass sich daraus ein positiver Kassenstand schließe. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Schatzmeister und der gesamte Vorstand bekamen die Entlastung erteilt.