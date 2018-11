von SK

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, hat sich der Mann bei dem Sturz auf einen Plattenboden schwere Verletzungen zugezogen. Er war in einem Gebäude in der Bodenseeallee mit Deckenarbeiten beschäftigt, in einer Höhe von rund drei Metern.

Laut Polizei dürfte sich ein Verriegelungsbolzen der Leiter gelöst haben, der möglicherweise nicht ausreichend eingerastet war.

