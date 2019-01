von Friedrich W. Strub

Ludwigshafen – Die St. Anna-Kapelle zwischen B 34 (Radolfzeller Straße) und Friedhof soll künftig wieder mehr in das Bewusstsein religiösen Lebens rücken. Ronald Winterhalter, kirchlicher Mitarbeiter an St. Otmar, bemüht sich darum, dass sich die Türen dieses kleinen Gotteshauses, das 1764 einem wurde, wieder regelmäßig für "besinnliche Momente" zu öffnen.

Rückt wieder mehr in den Blick des Gemeindelebens: die Kapelle St. Anna in Ludwigshafen. Bilder: Ramona Löffler | Bild: Ursula Strub

"Sich Zeit schenken" und eine Weile innehalten, soll daran erinnern, dass das Leben nicht nur aus rastloser Eile und Stress besteht, sondern es einen Schöpfer gibt, der alles in seinen Händen hält. Schließlich führte zur Kapelle früher eine Wallfahrt, die weithin bekannt war.

Kleinod aus dem Jahr 1764

In neuerer Zeit, das heißt bis zum Bau einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof durch die politische Gemeinde, diente die Kapelle 20 Jahre lang als Aufbewahrungsort für die Verstorbenen bis zu ihrer Beisetzung. Dann wurde sie wieder ihrem eigentlichen Zweck als Gebetsraum zugeführt. Es entstand die Gebetsinitiative "Mütter beten für ihre Kinder", für die gelegentlich in St. Anna gebetet wurde. Schließlich wurde zum Advent vergangenen Jahres erstmals zu "besinnlichen Momenten" in die Kapelle eingeladen, umrahmt von einem CD-Konzert des Musikvereins Ludwigshafen aus dem Jahr 2002.

Was die Kirche jetzt plant

In den ersten Tagen des neuen Jahres fand diese Art Gebetsgottesdienst ihre Fortsetzung. Es war ein gelungener Versuch. Ronald Winterhalter will daraus eine feste Einrichtung machen und auch zu "Mütter beten für ihre Kinder" soll wieder regelmäßig eingeladen werden. Es ist auch daran gedacht, ab und an eine heilige Messe, wie zum Beispiel am Patroziniumstag der Kapelle, am Fest der heiligen Anna (26. Juli) zu feiern und für Jakobspilger interessant zu machen.

Jetzt im Winter sind in der Kapelle allerdings keine Aktivitäten vorgesehen, da sie nicht beheizbar ist. In den kommenden Monaten ist zudem um die Kapelle herum Baustelle wegen Arbeiten an der B 34 sowie der Durchpressung des Mühlbachkanals unter dem Friedhof. Was wann in der warmen Jahreszeit stattfindet, muss noch mit dem neuen Pfarrer abgestimmt werden.

Die Kapelle St. Anna in Ludwigshafen. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

St. Anna in Ludwigshafen beherbergt einen zierlichen Spätrokoko-Altar. An der Außenfassade findet sich über dem Eingang ein Votivbild mit einer Viehherde und Bauern, die Gott dafür danken, dass Sernatingen von einer in seiner Umgebung herrschenden Viehseuche verschont blieb. Ein Engel hält eine Kapelle in seinen Händen – ein Abbild der Ludwigshafener St. Anna-Kapelle.

Bauern waren es, die – obgleich alles andere als reich – die Kapelle errichten ließen. Sie wurde immer wieder mit Unterstützung der Gemeinde renoviert, die auch ihre unmittelbare Umgebung einladend gestaltet. So ist St. Anna nicht nur ein Ort der inneren Einkehr, sondern auch ein Schmuckstück am westlichen Dorfeingang, das alle Ankommenden begrüßt.