Bodman-Ludwigshafen – Während die rheinischen Karnevalsumzüge am Rosenmontag mit einem Sturmtief zu kämpfen hatten und manche Umzüge zeitlich nach hinten verschoben werden mussten, herrschten am Fasnachtsonntag in Ludwigshafen traumhafte Bedingungen. Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen bildeten den großartigen Rahmen für den Jubiläumsumzug der Narrenzunft Seehasen.

Üblicherweise findet der Umzug am Fasnachtsonntag wechselweise in Ludwigshafen und Bodman statt, jeweils unter Beteiligung der beiden Zünfte und der örtlichen Vereine. Dieses Jahr jedoch gab es einen besonderen Anlass, der sich auch im Motto der Veranstaltung zeigte: "Wir gratulieren".

Die Jüngsten sind hochkonzentriert bei der Sache. Beim Geburtstagsumzug zum 90. Geburtstag des Hasenrates des Narrenvereins Seehasen Ludwigshafen und dem 30-jährigen Jubelfest des Narrenpolizisten Dieter Senger wird viel musiziert. Hier ist es der Musikverein Ludwigshafen selbst, der gratuliert.

Die Narrenzunft feierte zwei Jubiläen: Der 1929 gegründete Hasenrat, damals noch Elferrat, feierte sein 90-jähriges Bestehen und der Narrenpolizist Dieter Senger blickte als Urgestein der Häfler Fastnacht auf 30 Jahre Tätigkeit zurück.

Zu Gast waren die Fasnachtsgesellschaft Sipplingen, die Kaientroler aus Bonndorf und die Bosköpfe aus Bodman. Dazu kam die Narrenmusik aus Liggeringen. Neben den befreundeten Zünften beteiligten sich, wie seit vielen Jahren üblich, auch die örtlichen Vereine und zogen als Gruppen oder mit selbst gestalteten Mottowagen durch den Ort.

Kreative Ideen

Dem Einfallsreichtum waren keine Grenzen gesetzt. Die Zuschauer am Straßenrand lernten die Gliederungen der Zünfte kennen. Diese waren mit vielen Teilnehmern vertreten, was sich besonders bei den Sipplinger Trube-Kriese-Rätschern bemerkbar machte. Die Männer erzeugten unglaublichen Lärm mit ihren Rätschen – waren aber vor allem zu den kleinen Besuchern sehr freundlich und schenkten ihnen Süßes.

Bei den Bonndorfern liefen viele Kinder und Jugendliche mit. Die Kaientroler Zimmerleute grillten an ihrer mobilen Feuerstelle schon während des Umzugs Würstchen am Stock.

Der Hasenrrat läuft am Ende des Geburtstagsumzuges durch Ludwigshafen. Er feiert 90-jähriges Bestehen. Der Narrenpolizist Dieter Senger ist 30 Jahre im Amt, auch er wird gefeiert. Hier laufen Hasenrat Manfred Scheyda, dahinter Zunftmeister Alwin Honstetter und Hasenrat Reinhard Eppler, rechts Hasenrat Oliver Thum.

Mitglieder der Bosköpfe waren auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Die Zimmerer trugen Masken mit dem Konterfei des Ludwigshafener Narrenpolizisten. Andere Bodmaner waren als Geschenke verpackt oder als Glücksschweine unterwegs, während der festlich gekleidete Narrenrat eine Riesentorte mitführte.

Akkurat aufgetürmte Toilettenpapierrollen, liebevoll dekoriert und in Zellophan verpackt, machten optisch ordentlich was her. Die Gruppe "Dieters Sänger" hatte das "ä" auf ihrem Schild durch ein "e" ersetzt und fuhr mit einem "Hasenrad" vor. Alle paar Meter blieben die Frauen und Männer stehen, um ein Lied anzustimmen. Als der Umzug nach einer knappen Stunde am "Epizentrum der Narretei", dem Gemeindezentrum, zu Ende war, feierten die Besucher und Umzugsteilnehmer weiter gemeinsam.