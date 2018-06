von Friedrich W. Strub

Alle Jahre wieder – und in diesem Jahr zum 38. Male geht am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, das Hafenfest über die Bühne. Sernatingen- und Hafenstraße sowie die vorderen Uferanlagen bis zum Zollhaus sollen sich in einen einzigen großen Festplatz mit zahlreichen Attraktionen verwandeln. Wenn der Wettergott den Häflern wohl gesonnnen ist, wird Ludwigshafen einen Massenansturm von Besuchern erleben.

Monatelang hat sich die Tourist-Information mit der Organisation des Festes beschäftigt. Viele Gespräche mussten Touristik-Chefin Anna Wildoer-Maucher und ihre Stellvertreterin Sandra Domogalla mit Vereinsvorständen, Firmen und Behörden führen, um alles unter einen Hut zu bringen. Sie haben ein abwechslungsreiches Programm für jung und alt auf die Beine gestellt.

Hafen- und Nachtflohmarkt gehören dazu

"Jetzt kann's losgehen", geben sich die beiden Touristikerinnen erleichtert. Los geht's am Samstag um 12 Uhr, wenn der Hafen- und Nachtflohmarkt beginnt und bis Mitternacht geöffnet sein wird. Kinder und Jugendliche können sich am Bungee- und Trampolin-Springen beteiligen.

Die feierliche Eröffnung des Hafenfestes gibt es um 17 Uhr inmitten der "Budenstadt" Sernatingenstraße, wenn Bürgermeister Matthias Weckbach nach sechs Kanonenschlägen aus der historischen Kanone, abgefeuert von Gemeindekanonier Sepp Zimmermann, auf der Balustrade der Kelterei Sinner den Fassanstich vornehmen und Freibier ausschenken wird.

Zwei Bühnen in der Sernatingenstraße

Zwei Bühnen (Volksbank-Bühne und Südbühne) sind in der Sernatingenstraße, wo Vereine die Gastronomie betreiben, errichtet. Den Anfang am Samstag auf der Volksbank-Bühne macht die Brass Band Ludwigshafen, um 19 Uhr übernimmt die Buggy Tanzband aus Neuhausen ob Egg.

Auf der Südbühne spielen ab 19 Uhr die Mägdeberger vom Musikverein Mühlhausen. Auf der Festmeile können Besucher bis weit in die Nacht flanieren. Viel Betrieb wird sich auch im Bereich des Marktes abspielen, wo es regionale Produkte gibt, und wohl noch mehr am Flohmarkt, zu dem die Anbieter zum Teil von weither anreisen.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr am Zollhaus. Auf der Volksbank-Bühne spielen ab 11 Uhr der Musikverein Liggeringen und ab 14.15 Uhr die Rentnerband der Stadtkapelle Überlingen, auf der Südbühne ab 11 Uhr das Jugendblasorchester des Musikvereins Ludwigshafen und ab 15 Uhr die Band "Weibsbilder" aus Mühlhausen-Ehingen.

Einladung zum Stand-up-Paddling

Am Sonntag haben auch die Kinder ihren Flohmarkt. Und ab 11 Uhr gibt es für Hafenfest-Besucher Gelegenheit, sich am Strand am Uferpark im Standup-Paddling, dem Stehpaddeln, zu versuchen. Ab 12.30 Uhr wartet der TV Ludwigshafen am Zollhaus mit einem Schauturnen seines Nachwuchses auf, eines der Höhepunkte des Hafenfestes.

Besucher aus Bodman und Sipplingen können auf das Auto verzichten, denn die MS Großherzog Ludwig fährt mehrmals täglich (siehe Infokasten). Von und nach Bodman besteht außerdem eine Busverbindung. Die Sipplinger können zwischen Bus, Bahn und Schiff wählen, teilweise auch bis spät in die Nacht.

Aus Stockach kommen die meisten Besucher

Viele Gäste werden vor allem aus Stockach erwartet, von dort kommen erfahrungsgemäß die meisten Besucher. Sicher wird auch Gelegenheit gegeben sein, sich das WM-Spiel Deutschland – Schweden anzusehen, auch wenn das offiziell an sich nicht vorgesehen ist, wie es von der Tourist-Information heißt.

Mit dem Schiff zum Fest Für die Besucher aus Bodman und Sipplingen steht an beiden Hafenfest-Tagen die MS Großherzog Ludwig zur Verfügung. Ab Bodman: 8.45, 12, 15 Uhr. Ab Ludwigshafen: 11.25, 14.15, 17.20 Uhr. Sipplingen – Ludwigshafen: Ab Sipplingen 11.05, 13.55, 17 Uhr; ab Ludwigshafen: 9, 12.15, 15.15 Uhr. Fahrpreis Bodman-Ludwigshafen: 3 Euro, Fahrpreis Sipplingen-Ludwigshafen: 4 Euro. Für Kinder von 6 bis 12 jeweilsdie Hälfte. (fws)

