Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein Bootseigner, der kurz zuvor sein Motorboot im Gemeindehafen Bodman eingewassert hatte. Laut einer Mitteilung der DLRG bemerkte der Mann, dass Wasser in das Boot eintrat. Er verständigte Einsatzkräfte der DLRG, die gerade am Hafen waren. Diese pumpten das Boot mit einer Tauchpumpe aus und zogen es zu einer Slipanlage, um es aus dem Wasser zu holen. Als das Boot auf dem Trailer an Land stand, stellte sich heraus, dass der Lenzstopfen am Boot nicht eingedreht worden war und so Wasser eindringen konnte. Wären die Wasserretter nicht zufällig vor Ort gewesen, wäre das Boot nach wenigen Minuten am Liegeplatz gesunken, so die DRLG.