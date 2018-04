vor 2 Stunden SK Bodman-Ludwigshafen Leicht verletzt: Rollerfahrer stürzt mit Beifahrerin in Rechtskurve

Ein 47-jähriger Mann ist am Montag gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der K 6174 gestürzt und hat sich sowie seine Mitfahrerin leicht verletzt. Laut Polizei kam der Fahrer aus Richtung Bonndorf und stürzte in Ludwigshafen vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve.