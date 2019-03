Es war ein würdiger Empfang: Bei schönstem Frühlingswetter donnerten dem Museumsschiff MS Oesterreich im Bodmaner Hafen gleich mehrere Kanonenschläge entgegen, die die Schiffsbesatzung mit der Schiffshupe beantwortete.

Viele Zuschauer waren in die Uferanlagen gekommen, um dabei zu sein, als zwei besondere Beiboote an Bord genommen wurden. Die Bootswerft Wilhem Wagner aus Bodman hatte diese nach historischen Plänen kunstvoll gebaut. Im Anschluss waren die Besucher eingeladen, das Schiff zu besichtigen.

Schon für das Dampfschiff Hohentwiel waren die Beiboote in Bodman entstanden. Karl Sailer vom Freundeskreis MS Oesterreich, hatte sich sehr dafür engagiert, dass auch die Beiboote für die MS Oesterreich hier entstehen konnten.

Als Initiator habe er viele Zuschüsse von Privatpersonen und Firmen gesammelt, berichtete Wilhelm Wagner, in dessen Werft die Boote liebevoll gebaut wurden. "Dass man jetzt unsere Werft gefragt hat, liegt auch daran, dass es nicht mehr so viele Werften gibt, die nach alten Plänen Boote bauen", erklärte er.

Im September 2018 hatten sie mit der Herstellung begonnen. "Zwei Männer waren etwa 1000 bis 1200 Stunden damit beschäftigt", so Wagner. Die Boote wurden zwar nach historischen Plänen, jedoch mit modernsten Materialien wie Bootslack und Epoxidharz gefertigt. Er habe die edlen Mahagoni-Boote der MS Oesterreich GmbH zum Selbstkostenpreis abgegeben, so Wagner.

Jedes Boot könne theoretisch acht bis zehn Personen aufnehmen, erklärte er. Allerdings seien sie nicht Teil der sogenannten Rettungsmittelbilanz, sondern würden als Schwimmwestenlager genutzt. "Heute sind ganz andere Rettungsmittel wie Rettungsinseln vorgeschrieben."

Es würde wohl auch zu lange dauern, bis die Boote im Wasser wären – zumindest wenn man die Zeit betrachtet, bis sie oben an Deck waren. Über Seilwinden wurden sie von mehreren kräftigen Männern hochgezogen.

Bürgermeister Matthias Weckbach sagte, ein Zuschuss der Gemeinde sei noch nicht fix, werde aber wohl kommen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen Maximalbetrag von 7500 Euro festgelegt. Alle müssten zusammenhalten, sonst seien solche Projekte nicht zu realisieren.

Das Dampfschiff Hohentwiel, der Zeppelin und bald auch wieder die MS Oesterreich machten die Bodensee-Region einzigartig und zur besonderen Touristen-Attraktion. Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer der Museumsschiff Oesterreich GmbH, erklärte, im Original seien die Boote weiß gewesen, doch die Qualität der Boote sei dermaßen ausgezeichnet mit dem schönen Holz und der schönen Verarbeitung, dass man sie nicht anstreichen wolle.

Die Zuschauer lud er ein, das Schiff zu besichtigen. "Es befindet sich in der Endausbaustufe und schaut immer noch nix gleich, aber man sieht trotzdem schon einen Haufen." Bis Ostern soll auch der Innenausbau fertig sein.

Zimmermann sagte, wenn das Schiff wieder flott sei, werde es Jubiläums- und Firmenfahrten machen, aber auch Themenfahrten, an denen die Bevölkerung teilnehmen könne. "Wir arbeiten rund um den See mit den verschiedensten Kultureinrichtungen zusammen."

MS Oesterreich

Das Museumsschiff MS Oesterreich wird gemeinsam mit dem Dampfschiff Hohentwiel betrieben. Beide Schiffe ergänzen sich: In Bezug auf Technik und Kunststil ist die Oesterreich der direkte Nachfolger der Hohentwiel. Beide Schiffe sind etwa gleich groß beziehungsweise bieten in etwa gleich viele Plätze am Tisch im Freien wie unter Deck. Beide bieten denselben Komfort, das MS Oesterreich ist auf dem Hauptdeck barrierefrei. Da dieses Schiff auch wintersicher rekonstruiert wurde, kann es das ganze Jahr über fahren. (wig)