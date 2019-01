Beim Training wird es oft eng und der Platz ist schnell in Mitleidenschaft gezogen: Deshalb hat der FC Ludwigshafen bei der Gemeinde den Antrag gestellt, einen modernen Kunstrasenplatz in Spielgröße zu errichten. Dieser würde auch bei schlechter Witterung ein Training erlauben, sich durch die Belastung nicht gleich in einen Acker verwandeln und wäre für alle Mannschaften nutzbar. So fasste Bürgermeister Matthias Weckbach das Anliegen der Fußballer am Dienstag im Gemeinderat zusammen. Rund 20 Vereinsmitglieder waren anwesend und verfolgten die teilweise hitzige Diskussion.

Diese Szene aus einem Spiel des FC Ludwigshafen auf dem Sportplatz Ludwigshafen zeigt im roten Trikot beim Sprung zum Kopfball Denis Reuthebuch und rechts hinter ihm Timo Schubert. | Bild: Felix Erlenbach

Die Idee eines Kunstrasenplatzes ist eigentlich nicht ganz neu, aber der FC verfolgt den Wunsch nun stärker. Bisher ist es so, dass Vorrundenspiele in der Regel in Bodman auf dem Hauptplatz stattfinden und Rückrundenspiele in Ludwigshafen. Da passt alles, doch der Trainingsbetrieb ist der Knackpunkt. Es gebe beim FC 13 Mannschaften mit rund 150 Jugendlichen und 50 bis 60 Erwachsenen, die mehrmals die Woche trainieren. Deshalb brauche die Doppelgemeinde zwei Trainingsplätze, von denen einer auch bei schlechtem Wetter genutzt werden könne – das wäre der gewünschte Kunstrasenplatz.

Bolzplatz soll ausgebaut werden

Es ging in der Sitzung um die Idee, den Ludwigshafener Bolzplatz neben dem Hauptsportplatz zu vergrößern und in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln (siehe Grafik). Der bisherige Parkplatz vor dem Bolzplatz würde wegfallen. Aber es gäbe Alternativen am Sportplatz entlang und auf der anderen Seite der B 31-alt, wo der neue Standort für die Feuerwehr anvisiert ist. Dort wäre ein gemeinsamer Parkplatz für Sport und Feuerwehr möglich, erläuterte Weckbach. Für Zuschauer gäbe es dann zwei Wege zum Platz, sagte er auf Rückfrage von Monika Karle (CDU). Die Skateranlage zwischen Sport- und Bolzplatz Ludwigshafen werde nur sporadisch genutzt, so Weckbach weiter: "Viele fahren lieber auf dem Schulhof. Die Anlage ist zu weit draußen." Deshalb soll sie verlegt werden.

Eventuell fällt Platz in Bodman weg

Ein Kunstrasenplatz in Ludwigshafen würde bedeuten, dass der Hauptplatz in Bodman wegfiele und dort nur der Trainingsplatz bliebe. Denn vier Plätze wären in der Unterhaltung zu teuer, erklärte Weckbach dem Gremium. Gemeinden in der Größe von Bodman-Ludwigshafen hätten in der Regel maximal drei Plätze. "Was wir brauchen, sind Trainingsmöglichkeiten – keine vier Plätze", fasste er zusammen.

Räte wollen nicht vorschnell entscheiden

An diesem Punkt gingen die Meinungen auseinander. Mehrere Räte sprachen sich gegen eine sofortige Entscheidung für drei Plätze inklusive Kunstrasenplatz aus, auf deren Basis die weitere Planung laufen soll. Sie wollen den Hauptplatz in Bodman nicht so schnell aufgeben. Sie wollen lieber "ergebnisoffen" in die Gespräche mit dem FC und anderen Vereinen gehen. Mathias Mendler (CDU) kritisierte, dass beim Wegfall des Hauptplatzes in Bodman die erste Mannschaft des FCs nur noch in Ludwigshafen spielen würde. Gabriele Zwisler (FDP) nannte den Vergleich zu anderen Gemeinden in der Sitzungsvorlage und dass Bodman-Ludwigshafen nur drei und nicht vier Plätze brauche, "an den Haaren herbeigezogen".

Bild: kerstan stefanie

Robert Hermann (CDU) schlug als erster den offenen Dialog mit FC Ludwigshafen und TSV Bodman vor. Alessandro Ribaudo (CDU) schloss sich an: "Wir sollten uns nicht auf eine Platzanzahl fixieren. Es gibt auch noch andere Nutzer neben dem FC." Dietmar Specht (CDU), Michael Koch (CDU) und Claudia Brackmeyer (SPD) unterstützten den Gedanken einer Planung ohne festgesetzte Platzanzahl ebenfalls. Willi Engster (SPD) sprach sich dafür aus, erst den Bedarf zu prüfen: "Der Bedarf bleibt sonst wegen eines gesetzten Kostenrahmens vielleicht auf der Strecke." Klaus Gohl (Freie Wähler) gab die Unterhaltungskosten der Sportplätze zu bedenken: "Dem Gemeindehaushalt geht es momentan gut, aber das wird vielleicht nicht immer so sein."

Matthias Weckbach sagte zwar, dass es eine Prüfung gegeben habe, doch auf einen Antrag von Michael Koch (CDU) hin fiel am Ende mit einer Gegenstimme die Entscheidung, noch keine definitive Anzahl der künftigen Sportplätze festzulegen. Die weitere Planung soll im Austausch zwischen Gemeinde, FC, TSV und eventuell weiteren Betroffenen stattfinden. Erst später soll es dann darum gehen, ob die Doppelgemeinde künftig drei oder vier Plätze haben wird und ob der Bolzplatz umgebaut wird.

Verein sieht Entscheidung positiv

Dietmar Grömminger, der stellvertretende Vorsitzende des FC Ludwigshafen, war in der Sitzung und bewertet das Ergebnis der Ratssitzung als "grundsätzlich positiv". Er sagt: "Der Bedarf für einen Kunstrasenplatz ist klar da." Der Verein wolle aber eigentlich den Platz in Bodman nicht verlieren.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte Udo Karwath, Vorsitzender des TSV Bodman, dass er noch nichts von den Ideen wisse, aber der TSV sich auf konstruktive Gespräche freue. Die Situation sei in Bodman so, dass der TSV das Clubhaus betreibe, der FC den Sportplatz und der Tennisclub seine Tennisplätze habe. Der TSV nutze hauptsächlich die Sporthalle.