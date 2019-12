Die Adventszeit ist die Zeit der Vorbereitungen und der Einstimmung auf Weihnachten. Tätigkeiten wie Adventskalender öffnen, Plätzchen backen und Geschenke einkaufen oder gestalten prägen diese Zeit. In vielen Kirchengemeinden bereiten sich Kinder und Jugendliche außerdem auf das Krippenspiel vor, das sie Heiligabend aufführen wollen. In der evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen besuchen regelmäßig rund 300 bis 350 Gäste den nachmittäglichen Familiengottesdienst in der Christuskirche in Ludwigshafen.

Im Dezember trafen sich zwischen 20 und 25 evangelische und katholische Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Zum siebten Mal hatte Tanja Sehmsdorf, die Ehefrau von Pfarrer Matthias Sehmsdorf, bereits im Sommer ein geeignetes Spiel ausgewählt. Denn in jedem Jahr wird die Geschichte um Maria und Josef aus einem anderen Blickwinkel erzählt. Diesmal stellt sich die Frage: „Was sucht die Maus in Bethlehem?“ Die Maus ist niemand anders als Frederick, den viele Kinder aus dem gleichnamigen Kinderbuch von Leo Lionni kennen. Er macht sich auf die lange Reise, um das Geheimnis der Weihnacht zu lüften.

Lieder und Sprechrollen eingeübt

Tanja Sehmsdorf hatte allen Kindern die Lieder vorab auf CD zum Üben mitgegeben. Fünf Mal wurden Lieder und Sprechrollen dann gemeinsam geübt, kurz vor Weihnachten fand die Kostümprobe statt. Bei den Proben wurde Tanja Sehmsdorf von einer Mutter unterstützt. Und ihre 15-jährige Tochter Maria studierte mit den Mäusen einen Tanz ein. Jakob Siecke begleitet das Krippenspiel am Klavier. „Vielleicht spielt mein Mann dazu Schlagzeug oder übernimmt die Percussion“, erzählt Tanja Sehmsdorf.

Für Pfarrer Sehmsdorf bildet das Krippenspiel das Zentrum für Weihnachten. „Die Krippe im Mittelpunkt symbolisiert für mich, dass Gott Kind wird und uns nahe kommt und braucht, so wie wir sind.“ Krippenspiele stellen dabei nicht einfach die biblische Geschichte nach. Sie helfen, hinzuhören, was uns diese Geschichte von der Geburt im Stall heute zu sagen hat. Matthias Sehmsdorf erklärt: „Weihnachten ist eine Familiengeschichte unter Gottes Zuwendung. Im Krippenspiel wird deutlich, dass Weihnachten nicht heile Welt bedeutet. Die Kinder zeigen in ihrem Spiel, dass wir alle – Räuber wie Hirten – in Weihnachten unterkommen. Weihnachten gilt für alle, keiner wird ausgeschlossen.“

Viele jüngere Kinder sind dabei

Für Ramona Sauerbrei stellt das Krippenspiel eine schöne Einstimmung im Advent dar. Anfangs war ihre große Tochter dabei, jetzt singt ihre sechsjährige Tochter Hanna mit. „Wir gehen seit Jahren an Heiligabend zum Krippenspiel. Hanna wollte schon letztes Jahr mitmachen, klar, dass sie diesmal dabei ist.“ Die Mutter mag es, wenn die Tochter die Lieder zu Hause übt. „Für uns gehört das Krippenspiel schon zum Ritual. Ich kenne alle Kinder, das ist sehr schön.“

Auch für die Schwestern Michelle, 15, und Jenny Kromer, 17, ist es Tradition, beim Krippenspiel mitzuwirken. „Seit fünf Jahren sind wir dabei und jedes Mal ist es komplett anders.“ Sie verkörpern Maria und Josef und haben Spaß am Üben. Dass viele jüngere Kinder dabei sind, ist für sie kein Problem – sie kennen sich mit der Altersklasse aus, denn sie haben einen kleinen Bruder, verraten sie lachend.

Die Aufführung des Krippenspiels wird die letzte sein, die Tanja Sehmsdorf leitet. Sie möchte diese Aufgabe abgeben und sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Alle anderen Tätigkeiten in der Gemeinde werde sie aber gerne beibehalten, versichert sie.